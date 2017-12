Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ribničani imajo na vrhu lestvice dve točki prednosti pred Koprčani. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Ribničani s polnim izkupičkom iz Maribora

Remi Škofjeločanov in Koprčanov

9. december 2017 ob 22:00

Maribor - MMC RTV SLO

Rokometaši Rika Ribnice so v derbiju 13. kroga državnega prvenstva z 28:24 premagali Maribor v gosteh in tako ostajajo na vrhu lestvice.

Tekma je bila izenačena do 17. minute (7:6), nato pa so na igrišču zagospodarili Ribničani in najprej povedli s +4 (10:6), tik pred koncem prvega polčasa pa je semafor kazal že +7 (16:9).

Varovanci Siniše Markote so v drugem delu tekmece zanesljivo držali na varni razdalji, vselej so bili korak pred njimi in zanesljivo dosegli deseto zmago v tej sezoni. V zmagoviti ekipi sta bila najučinkovitejša Risto Vujačić s sedmimi in Luka Koprivc s petimi goli, pri osmoljencih pa Uroš Štumpfl z devetimi in Filip Jerenec s petimi zadetki.

Koper iz Škofje Loke s točko

V drugem derbiju dneva sta se Urbanscape Loka in Koper 2013 razšla brez zmagovalca z 20:20. Koprčani so polčas dobili z 10:9. V končnici je Alen Šibanc popeljal domače v vodstvo z 20:19, a je nato izenačujoči zadetek dosegel Žiga Smolnik. V škofjeloški ekipi je bil najučinkovitejši Šibanc s sedmimi, v koprski pa Aleks Vlah s petimi zadetki.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, 13. krog



KRKA - HERZ ŠMARTNO

35:25 (17:12)

Okleščen 7, Papež 6; Dobovični, Strmljan 6.

JERUZALEM ORMOŽ - GROSIST SLOVAN

23:20 (8:11)

Čudič 11, Cirar 4; Marušič 9.

DOBOVA - TRIMO TREBNJE

23:26 (12:14)

Jazbec 6; Rozman 8, Mat. Kotar 5.



MARIBOR BRANIK - RIKO RIBNICA

24:28 (10:16)

Štumpfl 9, Jerenec 5; Vujačić 7, Koprivc 5.

URBANSCAPE LOKA - KOPER 2013

20:20 (9:10)

Šibanc 7, Kavčič 4; Vlah 5, Bratkovič, Krečič in Matijaševič po 3.

Lestvica: RIKO RIBNICA 13 10 1 2 21 KOPER 2013 13 8 3 2 19 URBANSCAPE LOKA 13 8 1 4 17 JERUZALEM ORMOŽ 13 7 1 5 15 KRKA 13 7 0 6 14 TRIMO TREBNJE 13 6 1 6 13 MARIBOR BRANIK 13 6 1 6 13 DOBOVA 13 3 2 8 8 SLOVAN 13 2 2 9 6 HERZ ŠMARTNO 13 1 2 10 4

