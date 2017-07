Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mariborčane čaka islandska ekipa Hafnarfjördur. Foto: EPA Matjaž Kek je lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: EPA Sorodne novice Dominantna Rijeka na Rujevici ugnala prvaka Walesa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rijeka gladko naprej, Hafnarfjördur čaka Maribor

Maribor igra v sredo

18. julij 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 18. julij 2017 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko Maribor odločilna tekma za napredovanje v 3. predkrog Lige prvakov čaka v sredo, je usoda nekaterih ekip že znana. Mariborčane ob zmagi v naslednjem krogu čaka islandska ekipa Hafnarfjördur. Naprej je napredovala tudi Rijeka.

Hafnarfjördur je na Ferskih otokih z 2:0 premagal Vikingur. Odločilna gola sta padla ob samem koncu tekme, v 79. minuti je enajstmetrovko zadel Steven Lennon, dokončno zmago Islandcev pa je v 91. minuti potrdil Thorarinn Valdimarsson. Prva tekma na Islandiji se je končala z 1:1, tako da s 3:1 v skupnem seštevku naprej napreduje islandska ekipa.

Rijeka naprej s 7:1

V nadaljnji krog napreduje tudi aktualni hrvaški prvak, ki je na povratnem srečanju na stadionu Park Hall v Oswestryju s 5:1 odpihnil prvaka Walesa, ekipo The New Saints.

Trener Rijeke Matjaž Kek je lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev, saj so na povratnem srečanju zadeli kar petkrat.

Rijeka je imela veliko priložnosti v prvem polčasu, a do gola je prišla šele v 42. minuti. Akcijo je začel Florentin Matei, ki je žogo podal Heberju, ta mu jo je takoj vrnil, Matei pa je streljal po sredini in zadel.

Drugi gol je dosegel Mario Gavranović in to le dve minuti po tem, ko je stopil na nogometno zelenico. Gavranović se je odlično znebil svojega obrambnega igralca in močno streljal na gol, vratar The New Saintsa je bil nemočen.

V 61. minuti sta lepo sodelovala Stefan Ristovski, ki je prodiral po desni strani, podal je Alexandru Gorgonu, ki je streljal s 16 metrov in zadel. Le tri minute zatem je Rijeka ponovno proslavila gol. Tokrat se je med strelce vpisal Ristovski, ki je na desni strani lepo sprejel podajo Gorgona, bil je hitrejši od valižanske obrambe in zadel za 4:0.

Domači navijači so dočakali prvi gol v 69. minuti, ko je zadel Adrian Cieslewicz.

Končni rezultat je postavil Gavranović s svojim drugim golom na srečanju, zadel je v 79. minuti. Skupno Rijeka napreduje naprej z rezultatom 7:1.

Maribor korak do 3. predkroga

Nogometaši Maribora bodo v sredo ob 20.15 v povratnem srečanju 2. predkroga Lige prvakov gostili Zrinjski. Slovenski prvaki so ogromni korak naredili že na prvi tekmi, ko so v Mostarju zmagali z 2:1.

LIGA PRVAKOV, 2. predkrog

Vikingur (FER) - HAFNARFJÖRDUR (ISL) 0:2 (0:0) 1:1

Lennon 79./11-m., Vladimarsson 91.

RK: Olsen 78./Vikingur

The New Saints (WAL) - RIJEKA 1:5 (0:1) 0:2

Cieslewicz 69.; Matei 42., Gavranović 54., 79., Gorgon 61., Ristovski 64.

Črnic (Rijeka) je vstopil v igro v 68. minuti.

Budućnost - PARTIZAN 0:0 0:2

ASTANA - Spartaks Jurmala (LAT) 1:1 (0:0) 1:0



VARDAR - Malmö 3:1 (0:1) 1:1

Alaškert (ARM) - BATE BORISOV 1:3 (0:1) 1:1

Samtredia (GRU) - QARABAG (AZR) 0:1 (0:1) 0:5





Sreda ob 20.15:

MARIBOR - ZRINJSKI MOSTAR 2:1

Sodnik: Ola Hobber Nilsen (NOR)

Sreda ob 18.00:

DUDELANGE (LUKS) - APOEL 0:1

Ob 19.15:

ROSENBORG - DUNDALK (IRS) 1:1

Ob 19.30:

KÖBENHAVN - ŽILINA 3:1

(Verbič)

KUKËSI (ALB) - ŠERIF TIRASPOL 0:1

Ob 20.00:

LUDOGOREC - ŽALGIRIS 1:2



Ob 20.30:

SALZBURG - HIBERNIANS (MLT) 3:0

Ob 20.45:

LEGIA VARŠAVA - MARIEHAMN (FIN) 3:0



CELTIC - LINFIELD (S. IRS) 2:0

Ob 21.15:

HONVED (MAD) - HAPOEL BER ŠEVA 1:2

V odebeljenem tekstu je izid prvih tekem.

D. S.