Risi danes od 16.15 dalje merijo moči z Norvežani

Selektor Zupančič prisiljen v menjave v napadalnih trojkah

9. maj 2017 ob 13:09

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska reprezentanca bo danes odigrala tretjo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Parizu.

Risi imajo po prvih dveh tekmah eno točko, proti Norveški pa bodo lovili prvo zmago na tem tekmovanju. Dvoboj se bo v pariški športni dvorani Bercy začel ob 16.15.

Slovenci so na SP-ju doslej odigrali dve tekmi, prvo so po kazenskih strelih izgubili s Švico s 4:5, drugo proti favorizirani Kanadi z 2:7.

Menjave v napadalnih trojkah

V slovenskem taboru status favorita na tretjem dvoboju vseeno prepuščajo tekmecem s severa Evrope. V napovedih pred tekmo so bili previdno optimistični, poudarili pa so, da se bodo trdo borili za morebitno prvo zmago v Parizu. Toda slovenski hokejisti imajo v teh dneh v francoski prestolnici tudi precej težav; zaradi poškodbe Žige Panceta in kazni Žige Jegliča je bil selektor Nik Zupančič prisiljen v menjave in selitve v napadalnih trojkah. Današnjo tekmo z Norvežani bo tako v prvem napadu ob Roku Tičarju in Robertu Saboliču začel Jan Muršak, v drugem pa bo ob Mihi Verliču in Janu Urbasu še Ken Ograjenšek.

Selektor med pripravami na tekmo še ni želel razkriti, koga bo postavil v vrata - do zdaj sta branila Gašper Krošelj in Matija Pintarič, medtem ko Luka Gračnar še ni dobil priložnosti za igro.

Norvežani premagali Francoze

Norveška je SP začela nekoliko bolje kot Slovenija; v prvi tekmi je tesno s 3:2 premagala domačine Francoze, v drugi pa je izgubila s Švico z 0:3. Današnji obračun Slovenije in Norveške bo tretja medsebojna tekma teh ekip na svetovnih prvenstvih elitne skupine. Doslej so bili uspešnejši Norvežani, ki so dobili oba obračuna na tej ravni, tako v Ostravi 2015 kot Stockholmu 2013 pa je bil izid 3:1.

SP elitne divizije v hokeju na ledu

Skupina B (Pariz), 3. krog, danes ob 16.15:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ob 20.15:

ŠVICA - FRANCIJA

BELORUSIJA - KANADA

0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

FINSKA - ČEŠKA

* 3:4 (3:0, 0:0, 0:3)

* - po kazenskih strelih

Lestvica: * x KANADA 3 3 0 0 0 17:3 9 ČEŠKA 3 1 1 0 1 11:8 5 ŠVICA 2 1 1 0 0 8:4 5 FINSKA 3 1 0 1 1 7:11 4 FRANCIJA 2 1 0 0 1 7:4 3 NORVEŠKA 2 1 0 0 1 3:5 3 SLOVENIJA 2 0 0 1 1 6:12 1 BELORUSIJA 3 0 0 0 3 3:15 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina A (Köln), 3. krog, danes ob 16.15:

ITALIJA - LATVIJA

Ob 20.15:

SLOVAŠKA - DANSKA

NEMČIJA - RUSIJA

3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

ZDA - ŠVEDSKA

4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Lestvica: * x RUSIJA 3 2 1 0 0 18:5 8 ZDA 3 2 0 0 1 12:7 6 LATVIJA 2 2 0 0 0 6:1 6 ŠVEDSKA 3 1 0 1 1 11:8 4 NEMČIJA 3 1 0 0 2 7:14 3 SLOVAŠKA 2 0 1 0 1 4:5 2 ITALIJA 2 0 0 1 1 3:13 1 DANSKA 2 0 0 0 2 2:10 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.