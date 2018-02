Risi izgubljeni v ruskem metežu

Favoriti olimpijskega turnirja Rusi so jezo po porazu proti Slovaški stresli nad slovenskimi hokejisti, ki so jih premagali z 8:2.

Rusi so obračun z risi začeli kot ranjeni levi. Od uvodnega bulija so pritiskali na vrata Luke Gračnarja, ki je v vratih zamenjal Gašperja Krošlja. Slovenci so zdržali do konca zadnje tretjine, ko sta v razmiku 22 sekund zadela Sergej Mozjakin in Ilija Kovalčuk. Obleganje vrat se je nadaljevalo v drugi tretjini. Dokončno so Rusi zlomili odpor Slovencev s tremi goli od 26. do 30. minute.

Sredi ruskega naleta se je svetel trenutek zgodil v 34. minuti, ko je Jan Muršak po podaji Mihe Verliča dosegel tretji gol v Južni Koreji. Odgovor je sledil kmalu in Rusi so pred zadnjim odmorom po golu nekdanjega zvezdnika Lige NHL Kovalčuka povedli s 6:1.

Navdihnjeni Rusi, ki so navduševali z lepimi akcijami, so v zadnji tretjini dosegli še dva gola. Oba je zabil veliki up ruskega hokeja, 20-letni Kiril Kaprizov, ki je s tem dopolnil hat trick. 33 sekund pred koncem je častni gol zabil Žiga Pance.

Prva tretjina - 0:2

Rusi so od samega začetka silovito pritisnili na slovenska vrata. Risi so v uvodnih minutah le stežka prišli iz svoje obrambne tretjine, vendar je bil v vratih razpoloženi Gračnar. V peti minuti ga je po strelu Nikite Guseva rešila vratnica. Slovencem je nekako uspelo preživeti uvodno obleganje. Sredi prve tretjine so vzpostavili nekakšno ravnotežje. Prva priložnost se jim je ponudila v 12. minuti, ko je Jan Muršak streljal v vratarja. Igra je potekala hitro, brez prekinitev, s številnimi letečimi menjavami.

Za Rise je bil usoden zaključek prve tretjine. Dobri dve minuti pred koncem je moral na klop za kaznovane Jurij Repe, kar so Rusi izkoristili že po 32 sekundah. Strelec je bil Sergej Mozjakin. Gračnar je drugič klonil že po 22 sekundah. S strelom z modre črte je zadel Ilija Kovalčuk. Škoda, zdelo se je, da so risi zdržali in da bodo na odmor odšli z ugodnim izidom. Razmerje v strelih na gol je bilo 14:5 v korist Rusov.

Druga tretjina - 1:4

Tudi druga tretjina se začela s podobnim scenarijem. Rusi so igrali, kot da bi lovili razliko v golih, in Gračnar je bil pod nenehnim pritiskom. Izključitev Žige Jegliča je že po 30 sekundah v 26. minuti izkoristil Aleksander Barabanov. Ilija Kabulkov je v 27. minuti zapravil kazenski strel, vendar se je odkupil dve minuti pozneje, ko je po podaji Kovalčuka povišal vodstvo na 4:0. Dobro minuto pozneje je bilo že 5:0. Zadel je Kiril Kaprizov. Rusi so tri gole v drugi tretjini dosegli v štirih minutah.

Za veselje slovenskih navijačev je v 34. minuti poskrbel Jan Muršak s tretjim golom na tem olimpijskem turnirju. Izza gola je podal Miha Verlič, Muršak pa je iz neposredne bližine premagal najboljšega vratarja Lige KHL. Na odgovor Rusov ni bilo treba dolgo čakati. Izjemni Kovalčuk je v 37. minuti kronal čudovito rusko akcijo in postavil izid druge tretjine. Razmerje strelov v drugi tretjini je bilo 12:3, skupaj 26:8.

Tretja tretjina - 1:2

Nepopustljivi Rusi so zadnjo tretjino začeli z golom že po 75 sekundah. Dosegel ga je mladi Kaprizov, ki je svojo lakoto po zadetkih dokazal še v 48. minuti s svojim tretjim golom na tekmi. Pritisk je nato le malce popustil. Slovenci so v nadaljevanju zadeli vratnico, igra štiri na tri v samem zaključku dvoboja pa ni obrodila sadu. Visok poraz je v zadnji minuti ublažil Pance po podaji Roberta Saboliča. Razmerje v strelih na gol v zadnji tretjini je bilo 8:7, skupaj 34:15.

Donato ob "power playu" zrežiral prvo zmago ZDA

Hokejisti ZDA so na uvodni tekmi 2. kroga skupine B premagali Slovaško z 2:1. Američane je v osmi minuti v vodstvo popeljal Ryan Donato, a je le 25 sekund pozneje izid poravnal Andrej Kudrna. Zmago je ZDA z drugim golom na tekmi, obakrat ob igralcu več, v 43. minuti zagotovil 21-letni študent Harvarda Donato.

Sistem turnirja - vsi v izločilne boje

V izločilne boje se uvrsti vseh 12 reprezentanc olimpijskega turnirja. Zmagovalci skupin in najboljša drugouvrščena ekipa se neposredno uvrstijo v četrtfinale. Preostale ekipe bodo igrale v repasažu, ki bo v torek.

Kari Savolainen, selektor Slovenije: Vedno je težko pogoltniti takšne številke. Način, kako smo igrali, občasno ni bil sprejemljiv. To je delno psihološki vidik, delno pa fizični. Ko nasprotnik, kot je Rusija, povede z 2:0, se je težko vrniti. Igrali smo dobro prvih 17 minut, če bi zdržali do tretjine, bi bilo lažje, tako pa se je začela pot navzdol. Vratarja nisem menjal, ker sem videl, da želi igrati. V takšni igri ni njegova krivda, da dobiva gole, zato sem ga pustil v igri. Jutri je nov dan, bomo pa morali bolj slediti našim načrtom. Slovaška je disciplinirana ekipa, morda igra dolgočasen hokej, a je učinkovita.

Jan Muršak, kapetan Slovenije: Težka tekma, vedeli smo, kakšen nasprotnik je Rusija. Bili so hitrejši, močnejši, hitrost je neverjetna. Težko je igrati proti njim, a to je realnost, kakovostno nismo na njihovi ravni. Ko so zadeli, so začutili, da lahko in dobili so dodatno energijo. Vedel sem, da bo težka tekma, a fantje so dali vse od sebe. Res pa nismo na njihovi kakovostni ravni. Na začetku smo 'borbali', zadeli so enega, pa takoj zatem še enega. Težko je igrati proti njim, ker imajo vse, predvsem pa dobre tehnične igralce.

Rok Tičar: Danes nam je 17 minut zelo dobro uspevalo, potem pa so dobili 'mometnum' in nato je bilo za nas bistveno težje. Tudi v Sočiju so nas že podobno stisnili, mi smo to pričakovali. Držali smo se 17 minut, potem pa se nam je začelo podirati v naši tretjini.

Boštjan Goličič: Definitivno so bili boljša ekipa, že od prve minute so pritiskali. Mi smo čakali svoje priložnosti in se osredotočali na obrambo. A ko smo na hitro dobili dva gola, je bilo konec naših možnosti. Na koncu so malo popustili, mi smo prišli do sape in na koncu dosegli dva gola. Igrali smo po najboljših močeh. Gremo naprej, to tekmo bomo pozabili in jutri skušali zmagati.

Skupina B, 2. krog:

SLOVENIJA - RUSIJA

2:8 (0:2, 1:4, 1:2)

Muršak 34., Pance 60.; Mozjakin 19., Kovalčuk 19., 38., Barabanov 26., Kablukov 29., Kaprizov 31., 42., 48.

ZDA - SLOVAŠKA

2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Donato 8., 43.; Kudrna 8.



1. krog:

SLOVENIJA - ZDA

* 3:2 (0:1, 0:1, 2:0) Gregorc 46., Muršak 59., 61.; O'Neill 18., Greenway 33.

* - v podaljšku



SLOVAŠKA - RUSIJA

3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Olvecky 17., Bakoš 18., Čerešnak 49.; Gavrikov 3., Kaprizov 5.

3. krog, sobota ob 13.10:

SLOVENIJA - SLOVAŠKA



RUSIJA - ZDA

Lestvica: Lestvica: * x ZDA 2 1 0 1 0 0 4 RUSIJA 2 1 0 0 1 +5 3 SLOVAŠKA 2 1 0 0 1 0 3 SLOVENIJA 2 0 1 0 1 -5 2 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Sklupina C, 2. krog, petek ob 13.10:

FINSKA - NORVEŠKA



ŠVEDSKA - NEMČIJA





1. krog:

FINSKA - NEMČIJA

5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Lepistö 4., Pyörälä 16., Tolvanen 38., Kukkonen 39., Kemppainen 53.; Macek 9.,Hördler 42.



NORVEŠKA - ŠVEDSKA

0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Lindholm 6., Lanmder 17., Everberg 49., Wikstrand 50.

3. krog, nedelja ob 4.10:

NEMČIJA - NORVEŠKA

Ob 13.10:

ŠVEDSKA - FINSKA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 1 1 0 0 0 +4 3 FINSKA 1 1 0 0 0 +3 3 NEMČIJA 1 0 0 0 1 -3 0 NORVEŠKA 1 0 0 0 1 -4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

V četrtfinale se neposredno uvrstijo zmagovalec skupine in najboljši drugi. Drugi igrajo repasaž.

