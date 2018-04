Risi kljub veliki premoči v strelih klonili pred Britanci

V ponedeljek ob 16.00 proti Poljski

Slovenski hokejisti so na prvi tekmi svetovnega prvenstva divizije I ob slabi igri z igralcem manj in številnih zapravljenih priložnostih izgubili proti Veliki Britaniji z 1:3.

Varovanci Karija Savolainena so proti vratom sicer sprožili kar 20 strelov več kot Britanci (35:15). Razplet je bil za Slovence, ki na Madžarskem pogrešajo nekaj standradnih reprezentantov, kot hladen tuš: doživeli so boleč poraz, prvega proti Britancem po letu 1999. Slovenci so zmagali tudi na vseh treh zadnjih medsebojnih obračunih na drugoligaških prvenstvih (2007, 2010 in 2012) v Ljubljani.

Nesrečno prejeti zadetek za 2:1

V 7. minuti je najprej zadel Ben O'Connor, ko so imeli tekmeci risov na ledu prvič igralca več. V 13. minuti je po podaji kapetana Jana Urbasa izenačil Blaž Gregorc.

Velika Britanija je drugič povedla v 36. minuti. Od daleč je streljal Dallas Ehrhardt, plošček se je od enega izmed Slovencev odbil visoko v zrak in presenetil vratarja Gašperja Krošlja, Robert Dowd pa ga je potisnil v mrežo. Vse skupaj se je zgodilo le dve sekundi potem, ko je imela Slovenija po izključitvi Anžeta Kuralta znova polno postavo na ledu.

Tretji gol so Britanci spet dosegli ob "powerplayu", v 45. minuti je na 3:1 povišal Brett Perlini. Že v ponedeljek čaka Slovence nova tekma, ob 16.00 se bodo pomerili s Poljaki.

Prišla še Kovačević in Podlipnik

Tekmo je v vratih začel Krošelj, selektor pa je spet nekoliko pomešal peterke. V prvi napad je tako ob Roka Tičarja in Urbasa postavil še Miho Verliča, v drugega pa k Robertu Saboliču in Žigi Pancetu še mladega Jana Drozga. V zadnjem hipu sta se sinoči reprezentanci pridružila še branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik, ki sta končala klubske nastope, iz postave pa sta izpadla Miha Logar in Miha Štebih.

Vratnica Kuralta

Preveč napak in izgubljenih ploščkov je vodilo do preveč raztrgane igre Slovencev. Tudi igra z igralcem več ni stekla (v vsaki tretjini so imeli po en "powerplay"), njihovi tekmeci pa so z borbeno predstavo uspešno nadoknadili razliko v kakovosti in bili povsem enakovredni. Risi so tako predvsem iskali način, kako prebiti zgoščeno obrambo pred golom velike Britanije, toda ni šlo. Izkoristili pa niso niti britanskih napak, tako se je Tičar v 35. minuti ob igralcu manj sam znašel pred golom, a ni zadel. Kuraltu je v 53. minuti veselja preprečila vratnica.

Na SP-ju po lanskem izpadu iz elite Slovenija lovi prvo ali drugo mesto, kar bi pomenilo vrnitev med najboljših 16 na svetu. Slovenci so zadnji test pred SP-jem opravili v četrtek, ko so na Dunaju izgubili z Avstrijo z 1:2.

Prenos vseh tekem Slovenije bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Izjavi po tekmi

Kari Savolainen, selektor Slovenije: "Čestitke tekmecem, dobro so se držali svojega načrta. Če ne zadeneš, pač ne moreš zmagati. Seveda sem razočaran, tako zaradi igre kot zaradi rezultata. Nismo pričakovali, da bodo številke na semaforju na koncu takšne. Vedeli smo, da bo odločala igra ob številčni prednosti ali izključitvah, preveč časa smo preživeli na kazenski klopi. Na to sem opozarjal tudi pred tekmo, morali bi več drsati in ustaviti tekmece. A včasih se pač obrne tako, tudi če si pričakoval drugače."

Sabahudin Kovačević: "Res nismo bili pravi, a bolj kot to nas je pokopala naša učinkovitost. Nismo dali gola, ko smo imeli igralca več. Tako pa ... tri izključitve, trije goli in hvala lepa. Strelov smo imeli dovolj, a oni so se metali pod plošček. Lahko bi se tudi nam kakšen plošček odbil, toda njihov vratar je imel dober dan, mi pa nismo bili pravi pri zaključnih strelih."

1. krog:

VELIKA BRITANIJA - SLOVENIJA

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1.545; O'Connor 7., Dowd 36., Perlini 45.; Gregorc 13.

Danes ob 16.00:

MADŽARSKA - KAZAHSTAN

Ob 19.30:

POLJSKA - ITALIJA

2. krog, ponedeljek ob 16.00:

SLOVENIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

Torek ob 16.00:

KAZAHSTAN - VELIKA BRITANIJA



3. krog, sreda ob 12.30:

ITALIJA - KAZAHSTAN

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

4. krog, četrtek ob 19.00:

POLJSKA - MADŽARSKA

Petek ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA

5. krog, sobota ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA

Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Vse tekme slovenske reprezentance bodo v prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



