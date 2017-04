Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar na svetovnem prvenstvu ne bo nosil dresa s slovenskim grbom. Foto: STA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Risi na SP-ju v Franciji brez Anžeta Kopitarja

12. april 2017 ob 08:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kljub neuvrstitvi hokejistov Los Angelesa v končnico, Anže Kopitar na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Franciji ne bo zaigral za Slovenijo.

Najboljšemu slovenskemu hokejistu je rdečo luč prižgalo novo vodstvo Los Angelesa na čelu s športnim direktorjem Robom Blakom.

"Letos se žal ne bom udeležil svetovnega prvenstva. Sezona je bila res dolga. Utrujenost je še prisotna, sanirati je potrebno tudi nekaj manjših poškodb. Povedano po domače je potebno 'zbrihtati tudi glavo'," je za svojo uradno spletno stran povedal Kopitar.

"To je bila vrhovna odločitev. Dobil sem se s športnim direktorjem Blakom, ki je povedal, da bi raje videl, da si res odpočijem in da se začnem pripravljati na novo sezono, da bom res tako pripravlje, kot sem bil za prejšnjo," je še povedal Kopitar, ki bo avgusta dopolnil 30 let.

V Los Angelesu je novo vodstvo s predsednikom Lucom Robitaillom in direktorjem Blakom izrazilo zaupanje Kopitarju, ki ostaja kapetan ekipe. "To je lepo slišati. Nekih večjih sprememb mislim, da ne bo, a videli bomo, kaj bo prineslo poletje," je dodal Kopitar.

Za konec pa še sporočilo reprezentanci. "Če bodo igralci prikazali take igre kot v Minsku, je obstanek zelo realen cilj. Vsi vemo, da nam je to v zadnjih letih spodletelo, a volje je vedno prava," je zaključil Kopitar.

Svetovno prvenstvo bo potekalo od 5. do 21. maja.

R. K.