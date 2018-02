Risi po preobratu do zmage nad Južno Korejo

Goličič in Kuralt poskrbela za slovensko slavje

8. februar 2018 ob 13:46

Seul - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je dobila pripravljalno tekmo v Južni Koreji. Gostitelje letošnjim zimskih olimpijskih iger je po preobratu premagala z 2:1.

Korejci so se izkazali za trd oreh, zlati v drugi tretjini so bili izrazito boljši in podjetnejši v napadu, kar so tudi kronali z zadetkom. Zmagovalec se je odločal šele v končnici tekme, v kateri so risi prišli do preobrata.

Zmaga je vselej dobrodošla pred olimpijskim turnirjem, a slovenska hokejska reprezentanca bo morala do prve tekme, ki jo bo odigrala v sredo, 14. februarja, svojo igro popraviti. Še posebej je na preizkusu proti Korejcem bodla neučinkovitost pred vrati in slabši power play.

Slovenci v prvi tretjini precej boljši

V prvi tretjini so bili slovenski hokejisti občutno boljši nasprotnik. Praktično ves čas so oblegali domača vrata, a tako želenega zadetka niso dosegli. V drugi tretjini se je razmerje moči na ledu spremenilo. Zavladali so Korejci, večkrat so nevarno sprožili proti slovenskim vratom, vratar Luka Gračnar se je moral pošteno potruditi, da je mrežo ohranil nedotaknjeno. Sredi druge tretjine ga je med vratnicama zamenjal Matija Pintarič.

Testwuide Korejce popeljal v vodstvo

Gledalci so prvi zadetek videli v 33. minuti srečanja, na veliko veselje domačih ljubiteljev hokeja na ledu je povedla Južna Koreja. Med strelce se je vpisal Mike Testwuide. 31-letni Američan iz Vaila je po podaji izza gola iz bližine s strelom iz zapestja premagal Pintariča. Korejci so zavohali kri, bili so v naletu, do konca tretjine so neprestano oblegali slovenska vrata, a vodstva jim ni uspelo podvojiti.

Goličič in Kuralt zadela za zmago

V zadnji tretjini so varovanci Karija Savolainena znova zavladali na ledu, dolgo so lomili nasprotnika, v 52. minuti je plošček v korejsko mrežo vendarle strpal Boštjan Goličič. Izenačujoči zadetek je spodrezal krila korejskim hokejistom, znašli so se v zagati, ki jo je spretno zgolj dve minuti pozneje izkoristil Anže Kuralt za preobrat. V končnici so gostitelji zaigrali brez vratarja, a jim številčna premoč pred slovenskimi vrati ni prinesla izenačenja.

Prijateljska tekma:

JUŽNA KOREJA - SLOVENIJA

1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Testwuide 33.; Goličič 52., Kuralt 54.

Mitja Lisjak