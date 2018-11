Risi pod Janom do prve točke, a domov iz Minska s tremi porazi

Hokejska reprezentanca se spet zbere februarja, ko Slovenija gosti EIHC turnir

10. november 2018 ob 13:31,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 16:18

Minsk - MMC RTV SLO

Po dveh porazih z 1:4 proti Latviji in Belorusiji je Slovenija, ki jo je prvič kot selektor vodil Ivo Jan, izgubila še tretjo tekmo evropskega izziva v Minsku. Po "loteriji" je bila Francija boljša s 3:2, Slovenija pa je novembrski turnir končala na zadnjem mestu.

Slovenija je povedla v 18. minuti, ko je z razdalje poskusil Miha Štebih, francoski vratar je plošček odbil, a le do Anžeta Kuralta, ki ga je pospravil v mrežo. Francozi so ob izteku druge in na začetku tretje tretjine uprizorili preobrat, najprej je izenačil Jordan Perret, na začetku zadnjega dela pa je Žana Usa matiral Teddy da Costa na podajo prekaljenega Damiena Fleuryja. Risi so izenačili dobrih osem minut pred koncem, ko je imenitno ob ogradi prodrl Tadej Čimžar, odločno zadrsal pred vrata, kjer je iz drugega poskusa le premagal Ronana Quemenerja.

Zaradi previsoke palice ob zmago v podaljšku

V podaljšku in razmerju 3 na 3 si je grobi Sascha Treille privoščil izključitev, Slovenci so nato zadeli prek branilca Klemna Pretnarja, a so sodniki po pregledu videoposnetka gol in s tem zmago risov razveljavili. Pred golom je Kuralt namreč plošček preusmeril v mrežo s previsoko palico. Številčne premoči Slovenija ni znala izkoristiti in o 3. mestu v Minsku so odločali kazenski streli.

Hebar še najbližje, a ga je ustavil okvir

Pri loteriji je kot edini za Francijo v drugi seriji zadel Anthony Rech. Na drugi strani so za Slovenijo zgrešili vsi: Ken Ograjenšek, Anže Kuralt, Tadej Čimžar, Andrej Hebar (okvir vrat) in branilec Aleksandar Magovac. Tako kot Slovenija je tudi Francija izgubila oba dvoboja v Minsku. Gostitelji turnirja so bili boljši s 5:2, Latvijci pa tako kot proti Janovi vrsti s 4:1.

Neposrečen krst novega selektorja

Proti Latviji je bil slovenski strelec Nik Simšič, beloruska vrata pa je zadel Luka Bašič. Slovenija, ki jo je prvič vodi nekdanji izvrstni napadalec Ivo Jan, je v beloruski prestolnici zaigrala s številnimi novinci in mladimi hokejisti. Selektor želi preizkusiti nove moči, glavni cilj sezone pa bo svetovno prvenstvo divizije I v Astani, glavnem mestu Kazahstana, kjer bodo risi lovili vrnitev med elito.

Turnir evropskega izziva, Minsk:

FRANCIJA – SLOVENIJA

3:2 (0:1, 1:0, 1:1) – po kazenskih strelih

Perret 39., T. da Costa 41., Rech 65.; Kuralt 18., Čimžar 52.

BELORUSIJA - LATVIJA 1:2 - po kazenskih strelih

SLOVENIJA – BELORUSIJA

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Bašič 2.; Parfejevec 1., Kisli 24., 30., Gavrus 46.

FRANCIJA – LATVIJA 1:4



LATVIJA – SLOVENIJA

4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Maslovskis 5., Dzierkals 20., Kulda 24., Kalns 37.; Simšič 51.

BELORUSIJA – FRANCIJA 5:2

Lestvica: Latvija 8, Belorusija 7, Francija 2, Slovenija 1.

T. J., To. G.