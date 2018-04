Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Rok Tičar je dosegel tri gole. Foto: EPA VIDEO Risi v Celju visoko poraz... Dodaj v

Risi priprave začeli z ducat goli v hrvaški mreži

Prvi gol padel že po šestih sekundah

8. april 2018 ob 20:43

Celje - MMC RTV SLO

Slovenska hokejska reprezentanca je priprave na svetovno prvenstvo divizije I začela z visoko zmago v Celju, kjer je ugnala Hrvaško z 12:1.

Risi so začeli na vso moč, saj so ob prvem sodnikovem žvižgu dobili sodniški met, že v šesti sekundi tekme je prvi gol zadel Rok Tičar. Že v četrti minuti je bilo 3:0 in zmagovalec je bil hitro znan. Ob koncu tretjine je bilo 6:0.

Slovenija bo 11. aprila na Bledu igrala z Madžarsko, 19. aprila na Dunaju pa z Avstrijo.

Svetovno prvenstvo se bo igralo med 22. in 28. aprilom na Madžarskem.

Celje, prijateljska tekma:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

12:1 (6:0, 2:0,4:1)

1:0 - 00:06 Tičar (Štebih)

2:0 - 01:54 Ograjenšek K. (Ropret, Čepon)

3:0 - 03:25 Pance (Sabolič, Čepon)

4:0 - 09:12 Urbas (Tičar, Verlič)

5:0 - 14:43 Ograjenšek K. (Ropret, Čepon)

6:0 - 19:48 Tičar (Verlič, Pavlin)

7:0 - 27:16 Sabolič (Kuralt)

8:0 - 39:59 Urbas (Tičar, Pavlin) PP1

8:1 - 40:23 Rendulić (Zanoški)

9:1 - 44:26 Sabolič (Kranjc, Vidmar) PP1

10:1 - 52:00 Goličič (Ograjenšek K., Štebih)

11:1 - 56:55 Tičar (Urbas)

12:1 - 57:21 Čepon (Kranjc, Tičar)

Streli: SLO 53 (20,16,17); CRO 17 (7,5,5)

Kazni: SLO 8 (2,4,2); CRO 6 (2,2,2)

S. J.