Risi proti Kanadi hitro zaostali z 0:5, nato zabili dva gola

V ponedeljek za rise prost dan

7. maj 2017 ob 08:54,

zadnji poseg: 7. maj 2017 ob 14:21

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenski hokejisti so izgubili tudi drugo tekmo na svetovnem prvenstvu, v Parizu so morali priznati premoč favorizirani Kanadi, ki je slavila s 7:2.

Severnoameričani so začeli silovito, saj so v prvih treh minutah sprožili kar pet strelov v okvir Gašperja Krošlja, ki je spet začel tekmo za Slovenijo, tokrat je odigral vseh 60 minut. Na drugi strani je imel prvo priložnost Jan Muršak, ki se je v protinapadu sam znašel pred Chadom Johnsonom, ki je strel ukrotil.

V uvodni tretjini trije goli

Komaj so risi zadihali, se je v 5. minuti zatresla njihova mreža. Po podaji Wayna Simmondsa je bil natančen Tyson Barrie, ki je zadel blizu stičišča prečke in vratnice. Drugi zadetek je padel v 15. minuti, ko so igralci v belem kombinirali za slovenskimi vrati, plošček je prišel pred Krošlja, ki ga ni ukrotil, do ploščka je prišel vztrajni Nate Mackinnon in ga nekako le zbezal v mrežo. Le dve minuti pozneje je padel nov gol, Brayden Point je prodrl po desni strani, plošček je poslal v sredino, kjer je zadel drsalko Luke Vidmarja in končal v golu.

Mackinnon že v 26. minuti dal hat-trick

Claude Giroux je v 25. minuti izvedel lep samostojni prodor, Krošelj je njegov strel ubranil, do odbitka je prišel osamljeni Mackinnon, ki mu ni bilo težko doseči svojega drugega zadetka na tekmi. Le minuto pozneje je Mackinnon dokončal hat-trick, tokrat se je znašel sam na levi strani in z diagonalnim strelom spet matiral Krošlja.

Slovenska gola dosegla oba Jana

Kanadčani so nato prestavili igro malce nižje in risi so vzpostavili ravnotežje. Robert Sabolič je bil v 36. minuti priseben pred svojimi vrati, saj je ukradel plošček, zdrvel v protinapad, kjer je našel Muršaka, ki je dosegel prvi slovenski gol. V zadnji tretjini je bil izid izenačen (1:1), za Slovenijo je zadel Jan Urbas.

Četrta tekma, četrti poraz

To je bil četrti obračun teh ekip na svetovnih prvenstvih, Slovenija pa je igrala vse bolje. Leta 2005 je klonila z 0:8, leta 2008 z 1:5, na zadnjem prvenstvu leta 2013 pa je klonila šele po podaljšku s 3:4.

Jeglič kaznovan z dvema tekmama

Slovenija je igrala brez Žige Jegliča, ki je bil kaznovan z dvema tekmama neigranja. Proti Švici je sredi tekme pri vračanju na klop z drsalko nehote zadel Thomasa Rufenachta in za prekršek na tekmi ni bil kaznovan.

Risi bodo imeli v ponedeljek prost dan, v torek pa jih že čaka ena ključnih tekem z Norveško.

SP, skupina B, 2. krog:

BELORUSIJA - ČEŠKA

1:6 (0:2, 1:1, 0:3)



SLOVENIJA - KANADA

2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Muršak 36., Urbas 58.; Barrie 5., Mackinnon 15., 25., 26., Point 17., Marner 38., Skinner 48.



Danes ob 16.15:

FINSKA - FRANCIJA



Ob 20.15:

NORVEŠKA - ŠVICA

Lestvica: * x KANADA 2 2 0 0 0 11:3 6 ČEŠKA 2 1 0 0 1 7:5 3 FINSKA 1 1 0 0 0 3:2 3 NORVEŠKA 1 1 0 0 0 3:2 3 ŠVICA 1 0 1 0 0 5:4 2 SLOVENIJA 2 0 0 1 1 6:12 1 BELORUSIJA 2 0 0 0 2 3:9 0 FRANCIJA 1 0 0 0 1 2:3 0

* - zmaga po podaljšku/kaz. strelih

x - poraz po podaljšku/kaz. strelih



Skupina A:

ITALIJA - RUSIJA

1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Traversa 24.; Andronov 10., 59., Dadonov 19., Kučerov 25., Namestnikov 36., 46., Panarin 37., 51., Plotnikov 44., Mozjakin 46.

Danes ob 16.15:

ZDA - DANSKA

Ob 20.15:

LATVIJA - SLOVAŠKA

Lestvica: * x RUSIJA 2 1 1 0 0 12:2 5 ŠVEDSKA 2 1 0 1 0 8:4 4 LATVIJA 1 1 0 0 0 3:0 3 NEMČIJA 2 1 0 0 1 4:8 3 SLOVAŠKA 1 0 1 0 0 3:2 2 ITALIJA 2 0 0 1 1 3:13 1 ZDA 1 0 0 0 1 1:2 0 DANSKA 1 0 0 0 1 0:3 0

S. J.