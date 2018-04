Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenski hokejisti se bodo v Budimpešti skušali prebiti nazaj med elito. Foto: EPA Selektor Kari Savolainen ne more računati na vse najboljše. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Risi v Budimpešto brez Muršaka, Robarja in M. Rodmana

Selektor še nikoli v tako nehvaležnem položaju

6. april 2018 ob 16:36

Hokejska reprezentanca bo konec aprila nastopila na SP-ju v Budimpešti. Na drugoligaškem tekmovanju se bo želela vrniti med elito, naloga pa ne bo lahka, saj bo manjkalo nekaj ključnih igralcev.

Slovenska reprezentanca se je danes zbrala na Bledu. Ni še popolna, saj nekateri igralci še igrajo v klubih (Jurij Repe, Matic Podlipnik, Sabahudin Kovačevič, Luka Gračnar ...), precejšen udarec pa je tudi poškodba kapetana moštva z olimpijskih iger Jana Muršaka, ki se je odločil, da bo težave z zapestjem reševal z operacijo, tako da bo izpustil prvenstvo. Ne bo niti Mitje Robarja, ki ga prav tako čaka operativni poseg.

Prvi preizkus bo v nedeljo v Celju proti Hrvaški, sledita še pripravljalni tekmi z Madžarsko in Avstrijo.

Selektor Kari Savolainen se tako zaveda, da bo moral na Madžarsko s pomlajeno ekipo, poudarja pa tudi, da je zgodba zdaj povsem drugačna, kot je bila februarja v Pjongčangu.

"Igralcem sem pravkar povedal, da je to tekmovanje nova zgodba. Koreja je zgodovina, začeti moramo znova. Spet začenjamo, imamo nekaj novih igralcev, nekaj jih pogrešamo, a za vse ekipe je podobno. Zdaj sestavljamo sestavljanko, nekateri še igrajo, še posebej na Češkem imajo nor sistem končnice," je o težavah pri izbiri postave dejal Savolainen.

M. Rodman mesto prepustil mlajšim

Med tistimi, ki jih ne bo, je tudi Marcel Rodman; po pogovoru sta s selektorjem ugotovila, da bo nekdanji kapetan prepustil mesto mlajšim, nekoliko drugačna pa je zgodba z Žigo Jegličem. Ta zaradi dopinškega prekrška v Pjongčangu še čaka na morebitne posledice oziroma kazen, zato ga finski strateg seveda ni uvrstil na seznam.

"Govorila sva prejšnji teden. Vem, da še čaka na rezultate preiskave, je pa jasno, da ga čaka neka kazen, in ni načina, da bi ga vključili na seznam za to pomlad. A več v tem trenutku ne morem povedati, to je to, kar vem," je dejal strateg Slovenije.

"Začenjamo samo s petimi branilci, jutri in v ponedeljek prideta še po en branilec, dodajali jih bomo po malem. A nova generacija ima zdaj priložnost, da se dokaže. Tudi tak način je priložnost, da kaj pokažejo," je o novih članih ekipe dejal Savolainen, ki ne izključuje možnosti, da bi v moštvo uvrstil še katerega izmed članov domačih finalistov (SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpija), kar bo odvisno od tega, kako se bo razpletel domači finale.

Med pripravami na svetovno prvenstvo (ta se začenja 22. aprila) bodo imeli Savolainenovi igralci še tri testne tekme, prvo v nedeljo s Hrvaško. "Prihajajo težke tekme, zato je zdaj sporočilo teh tekem, da lahko še naredimo napako, pozneje pa ne. A tekme v diviziji I ne bodo lahke, tale prva tekma je prava priložnost. Če pa jih bomo podcenjevali, se lahko zgodi kar koli."

"Ne vem, ali sem že kdaj pogrešal toliko igralcev. Po drugi strani pa je to pozitivna težava. Igralci vidijo, da imajo priložnost, zanje je to morda celo dobro," je o mladih dejal selektor. Težava je tudi neuigranost nekaterih, ki so že dolgo brez tekem. "Nekaj igralcev ni v najboljši formi, potrebujejo prakso in trening. A kot profesionalci so tako ali tako pripravljeni, zdaj bo prvi teden namenjen predvsem fizični pripravi, taktiko bomo stopnjevali pozneje."

Za zdaj pa moštvo še nima kapetana, o tem bodo odločali pozneje. Cilji so jasni: "Zavedam se, da smo na SP-ju favoriti. Druge ekipe so zdaj v takšni vlogi, kot smo bili mi v Koreji."

