Risi v Budimpešto z vlakom

Noge so še težke, šepa tudi učinkovitost

17. april 2017 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska reprezentanca začenja drugi del priprav na svetovno prvenstvo, v torek pa jo čaka nova pripravljalna tekma, v Budimpešti proti Madžarski.

V sodelovanju s pokroviteljem, Slovenskimi železnicami, so se slovenski hokejisti v ponedeljek dopoldne (tako kot lani na eno od gostovanj) v Budimpešto odpravili kar z vlakom. Po mnenju selektorja Nika Zupančiča tak način potovanja za igralce ni posebna obremenitev.

Slovenci so doslej odigrali dve tekmi, z Madžari v Celju so zmagali z 2:1, z enakim izidom so v soboto v Tivoliju izgubili s Kazahstanom. Obe ekipi se pripravljata na drugoligaško svetovno prvenstvo, ki se bo začelo že naslednji teden, zato je raven njune forme višja.

Na tekmi s Kazahstanom že viden napredek

"Madžari imajo še zadnje priprave, tudi trener bo naredil zadnje reze in se nam bodo maksimalno postavili po robu. Pričakujem pa našo še nekoliko boljšo igro v primerjavi s Kazahstanom," je pred odhodom v madžarsko prestolnico dejal Zupančič.

"Zdaj se bomo začeli posvečati detajlom, igri z igralcem več ali manj. Napredek je bil že viden na tekmi s Kazahstanom, v to smer bo šlo zdaj vse skupaj. Vidi se, da imajo igralci, ki so prišli neposredno iz končnic, v nogah težke tekme. A tudi tisti, ki že dolgo niso igrali, počasi prihajajo nazaj," še dodaja selektor.

"Na tekmi s Kazahstanom smo že dobro igrali, pred prvimi tekmami so se poznale težke noge. Mogoče smo začeli v krču, potem pa se je pokazala dobra fizična pripravljenost. V zadnji tretjini smo držali in si ustvarili priložnosti. Šepa še učinkovitost, a bo tudi to s časom še prišlo," o dvigu forme razmišlja Jan Urbas.

Tičar: Imamo še nekaj rezerv

Tudi eden od članov udarnega napada Rok Tičar ni zaskrbljen pred nadaljevanjem priprav: "Imamo še nekaj rezerv. Vemo, da so noge še malo težke zaradi priprav in treningov, a nadaljujemo po načrtu. Zadnja tekma s Kazahstanom je pokazala, da smo drsalno dobro pripravljeni, imeli smo veliko priložnosti, edino, kar bo še treba malo popraviti, tudi z moje strani, je, da bo padel gol, ko bo tista prava priložnost za zadetek."

V torek Madžarska, v nedeljo Italija

Slovenija bo svetovno prvenstvo začela 6. maja, do takrat pa bo odigrala še štiri pripravljalne tekme. Po Madžarski sledi naslednjo nedeljo (v južnotirolskem Neumarktu) tekma z Italijo, konec meseca pa gredo Slovenci pred še na krajšo turnejo v St. Peterburg, kjer bodo igrali s selekcijo Rusije in Norveško.

Sabolič se bo vrnil v nedeljo

Člana prvega napada Roberta Saboliča, ki je priprave začel poškodovan, a medtem že dobro okreva, na tekmi z Madžarsko še ne bo v postavi, selektor pa bo nanj prvič računal v nedeljo proti Italiji. Na Madžarsko nista potovala niti branilca Andrej Tavželj in Sabahudin Kovačevič, ker ima Zupančič v postavi že osem branilcev, zaradi poškodb bosta počivala David Rodman in Boštjan Goličič, Ken Ograjenšek pa bo kljub manjši poškodbi igral tudi proti Madžarom.

