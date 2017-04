Risi v Celju po trdem boju ob koncu strli Madžare

Kapetanski trak nosil Jan Muršak

11. april 2017 ob 22:15

Celje - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska reprezentanca je prvo pripravljalno tekmo za svetovno prvenstvo elitne skupine opravila z odliko. V Celju so bili risi boljši od Madžarov z 2:1.

Celjski ljubitelji hokeja so po 19 letih ponovno lahko spodbujali slovensko izbrano vrsto v knežjem mestu. Srečanje je bilo zanimivo, saj so Slovenci dolgo lomili tekmece, strli pa so jih šele ob koncu dvoboja.

Trd boj za vsak plošček se je razplamtel takoj na začetku, Madžari pa dolgo niso mogli priti pred slovenska vrata. A premoči domači niso kronali tudi z zadetki, Miklos Rajna je sicer moral nekajkrat dobro posredovati, najbolj sta ga v 18. minuti ogrozila najprej Miha Verlič in potem v isti akciji še Jan Urbas.

Nadaljevanje je bilo podobno; Slovenija je imela premoč, a tudi Madžari, ki so igrali precej trdo in na trenutke grobo, so imeli svoje priložnosti. Slovenija je imela največjo priložnost v 27. in 28. minuti, ko je imela kar minuto in 48 sekund dva igralca več, toda številčne prednosti ni izkoristila. Na drugi strani pa se je Luka Gračnar, tik preden ga je zamenjal Andrej Hočevar, izkazal z obrambo samostojnega prodora Andrasu Benku. Na semaforju pa je tudi še po 40 minutah ostal izid 0:0.

Prvi zadeli Madžari

A kmalu po začetku zadnjega dela je prišla kazen za slovensko neučinkovitost, za Madžare je zadel Vilmos Gallo. Po zaostanku pa so domači še bolj pritisnili, Verlič je po strelu iz obrata hitro poskrbel za izenačenje. Slovenci pa so želeli še več, toda Klemen Pretnar je zadel vratnico, nekaj minut zatem pa je Urbas po prodoru zgrešil s kakšnega metra.

Zadel pa je branilec Sabahudin Kovačevič, ki je dokončal akcijo Nika Pema in Anžeta Kuralta ter odbiti plošček s treh metrov neubranljivo poslal v mrežo za zasluženo zmago.

V soboto v Ljubljani proti Kazahstanu

Po današnji tekmi Slovenijo čaka še pet prijateljskih dvobojev za ogrevanje pred SP. Naslednja bo v soboto v Ljubljani proti Kazahstanu, reprezentanci se bosta pomerili ob 19.00.

Sledili bosta dve gostovanji, 18. aprila v Budimpešti in 23. aprila v južnotirolskem Neumarktu, kjer bo tekmec Italija.

Od 25. aprila do 2. maja pa Slovence čaka še pripravljalni turnir v St. Peterburgu s tekmama proti Norveški in domači zasedbi Rusije.

Pripravljalna tekma:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

800; Verlič 50., Kovačević 56.; Gallo 46.

D. S.