Risi v zadnji tretjini strli Italijane

Verlič zadel dvakrat

23. april 2017 ob 20:38

Neumarkt - MMC RTV SLO/STA

Slovenski hokejisti so na pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom v Parizu v južnotirolskem Neumarktu premagali Italijo s 4:1. Risi so trikrat zadeli v zadnji tretjini.

Za izbrance Nika Zupančiča je bila to četrta pripravljalna tekma pred SP-jem v Parizu, ki se začenja 5. maja. Do zdaj so dvakrat premagali Madžare (2:1 in 5:3), po kazenskih strelih pa izgubili s Kazahstanom z 1:2 v Tivoliju.

Sabolič se je vrnil po poškodbi

Tekma ekip, ki se bosta čez dobrih deset dni že merili v konkurenci najboljših 16 na svetu, je bila trda in tudi nekoliko nervozna. Slovenci so imeli večji del rahlo terensko premoč. Prvič na prijateljskih tekmah je priložnost dobil Robert Sabolič, član prvega napada, ki se je po poškodbi roke sicer že prej uspešno vrnil na treninge, igral pa do danes še ni.

V prvem delu zadetkov ni bilo, pri Sloveniji je mrežo branil Gašper Krošelj, ki bo prva vratarska izbira tudi na SP-ju, pozneje ga je med vratnicama zamenjal Matija Pintarič.

Najbližje golu je bil v prvih 20 minutah Žiga Pance, ki je zadel okvir gola. Za vodstvo je poskrbel Miha Verlič po podaji Sabahudina Kovačevića v 28. minuti. Igra se je nato preselila pred gol Slovenije, Italijani pa večkratne prednosti igralca več niso unovčili.

V 43. minuti je šel Pintarič iz vrat ob ogrado, plošček pa so Italijani vrnili pred gol, kjer ga je Simon Kostner spravil v mrežo. Dve minuti zatem Rok Tičar ni izkoristil lepe podaje Anžeta Kuralta. V 49. minuti so Slovenci lepo izigrali italijansko obrambo, strel Jana Urbasa pa je bil neubranljiv.

Zadetek je dal krila Slovencem, ki so bili vse boljši, Pancetov prodor je vratar Frederic Cloutier še ustavil, strela Davida Rodmana pa ne in Slovenci so imeli v 54. minuti prednost dveh golov. Končni izid je po natančni podaji Urbasa postavil Verlič. S strani je plošček devet sekund pred koncem potisnil v mrežo za končnih 1:4.

Slovence pred potjo v Pariz, kjer bodo prvo tekmo igrali 6. maja proti Švici, čakata še obračuna na pripravljalnem turnirju v St. Peterburgu, kjer bosta naslednji teden tekmeca domača selekcija Rusije in Norveška.

Zupančič bo v Rusijo peljal 26 hokejistov

"Imamo privilegij, da lahko v St. Petreburg peljemo več igralcev. Načrt je bil drugačen, a smo se odločili, da bomo, ker je še toliko kombinacij in je še nekaj časa, peljali deset branilcev, in se tam odločili. Tudi zato, ker bomo malo oddaljeni od vsega in bomo lahko v miru našli pravo kombinacijo," je dejal selektor Zupančič, ki se še ni odločil za dokončno postavo. Na turnir v Rusijo bo peljal 26 hokejistov.

Pripravljalna tekma, Neumarkt:

ITALIJA - SLOVENIJA

1:4 (0:0, 0:1, 0:3)

780; Gander 43.; Verlič 28., 60., Urbas 49., D. Rodman 54.

