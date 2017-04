Risi začenjajo priprave na svetovno prvenstvo

Na začetku ne bodo na voljo vsi reprezentanti

2. april 2017 ob 15:42

Bled - MMC RTV SLO/STA

Potem ko so slovenske hokejistke odpotovale na svetovno prvenstvo v Pjongčang, se bliža tudi odhod slovenskih hokejistov na SP. Prvi del, priprave, začenjajo v ponedeljek.

Hokejisti se bodo v bazni postaji, ledeni dvorani na Bledu, prvič zbrali v ponedeljek dopoldne. Priprave bodo potekale tudi na Jesenicah. Na Gorenjskem se bodo pripravljali vse do odhoda na svetovno prvenstvo, to bo potekalo od 5. do 21. maja v Parizu in Kölnu.

Risi bodo odigrali vsaj šest pripravljalnih tekem. Prvo z Madžarsko 11. aprila v Celju, s Kazahstanom 15. aprila v Ljubljani, še eno z Madžarsko 18. aprila v Budimpešti in z Italijo 23. aprila v južnotirolskem Neumarktu; od 25. aprila do 2. maja pa Slovence čaka še pripravljalni turnir z rusko mlado selekcijo v Sankt Peterburgu.

Selektor Nik Zupančič za zdaj še ne more računati na vse igralce, ki jih namerava povabiti na najpomembnejši zbor v sezoni, reprezentanti se bodo pripravam priključevali, ko bodo končali klubske obveznosti.

Vpoklicani so ...

Zupančič je tokrat na zbor povabil naslednje igralce: vratarje Gašperja Krošlja, Luko Gračnarja, Andreja Hočevarja in Matijo Pintariča, branilce Miho Štebiha, Aleša Kranjca, Klemna Pretnarja, Sabahudina Kovačeviča, Andreja Tavžlja, Matica Podlipnika, Jurija Repeta ter napadalce Roka Tičarja, Jana Muršaka, Roberta Saboliča, Davida Rodmana, Jana Urbasa, Boštjana Goličiča, Kena Ograjenška, Anžeta Kuralta, Žigo Jegliča, Miho Verliča, Nika Pema, Andreja Hebarja, Nika Simšiča in Gregorja Koblarja.

D. S.