Risinje odpotovale na svetovno prvenstvo v Pjongčang

Ekipa spremenjena

31. marec 2017 ob 17:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska ženska reprezentanca je odpotovala v Pjongčang, kjer bo med 2. in 8. aprilom skušala doseči čim boljšo uvrstitev na svetovnem prvenstvu divizije II.

"Naš prvi cilj je vsekakor obstanek v diviziji. Kaj več od tega pa bo zelo težko," meni trener Franc Ferjanič, ki pa na boje v prihodnjem tednu gleda pozitivno: "Če bomo vsaj malo igrali na takšni ravni kot proti Kazahstanu (z njimi so odigrali prijateljsko tekmo, op. a.), ki je stalni član enega razreda višje v svetovnem ženskem hokeju, bi morda, z malo sreče, znali pokazati tudi kaj več."

Na prizorišču prihodnjih zimskih olimpijskih iger risinje čakajo tekme proti izbranim vrstam Avstralije, Južne Koreje, Nizozemske, Severne Koreje in Velike Britanije.

Večina slovenskih hokejistk ima, po trenerjevih besedah, še kar nekaj rezerv. "Te so v dokončnem dojemanju sistema igre, ki smo ga letos začeli na novo uvajati in v hitrosti reakcij. Naša dekleta med sezono niso navajena igrati na takšni ravni in proti tako hitrim nasprotnicam."

Nabor igralk, ki jih je trener uvrstil na seznam potnic v Korejo, se precej razlikuje od lanskega, saj je reprezentančne vrste zapustilo šest igralk z bogatimi izkušnjami s svetovnih prvenstev. V ekipi sta dve povratnici, ki sta v preteklosti že branili slovenske barve, nekaj pa je tudi deklet, ki so si prve reprezentančne izkušnje nabrale na olimpijskih kvalifikacijah novembra lani v španskem San Sebastianu.

Na seznamu selektorja Ferjaniča so vratarke Ines Confidenti (Maribor), Pia Dukarič (Slavija jr), Tjaša Povšnar (Maribor), branilke Maja Bizjak (Olimpija), Mojca Duh (Triglav), Katarina Haus (Triglav), Nina Lončar (Olimpija), Nuša Porekar (Maribor), Sergeja Zimšek (Maribor) in napadalke Patricija Beribak (Triglav), Katja Biščak (Olimpija), Tamara Breznik (Olimpija), Sara Confidenti (Maribor), Eva Dukarič (Olimpija), Anemaria Golob (Maribor), Jerca Kenig (Triglav), Pia Merc (Maribor), Urša Pazlar (Triglav), Pia Pren (Olimpija), Pija Strniša (Triglav) in Tamara Svetina (Triglav).

Nasprotnice dobro znane

Vse nasprotnice v Južni Koreji so že dobre znanke Slovenk, saj se z večino dokaj redno srečujejo na svetovnih prvenstvih in olimpijskih kvalifikacijah. Največkrat so risinje prekrižale palice z ekipo Avstralije - kar sedemkrat, pri čemer so bile uspešne dvakrat, nasprotnice štirikrat, enkrat pa sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Petkrat so nasproti stale hokejistke z Otoka, ki so bile uspešnejše štirikrat. Z Nizozemsko in tokratno gostiteljico Korejo so odigrale po štiri tekme ter bile proti zadnji uspešne trikrat, medtem ko na zmago proti igralkam iz dežele tulipanov še čakajo. Najmanj medsebojnih obračunov ima slovenska reprezentanca z ekipo Severne Koreje - trikrat se je do zdaj srečala z njimi in ravno tolikokrat so bile nasprotnice boljše.

Tekme Slovenije

Nedelja, 2. april:

14.00 Južna Koreja - Slovenija

Ponedeljek, 3. april:

14.00 Slovenija - Avstralija

Sreda, 5. april:

5.00 Slovenija - Nizozemska

Četrtek, 6. april:

9.30 Slovenija - Velika Britanija

Sobota, 8. april:

5.00 Severna Koreja - Slovenija

D. S.