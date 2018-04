Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kapetanka Pia Pren je zadovoljna z igrami Slovenk. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Risinje zadovoljne s predstavami na SP-ju: Napredujemo!

1. mesto na turnirju v Mariboru za Nizozemsko

7. april 2018 ob 09:54

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je domače svetovno prvenstvo divizije II (skupina A) v Mariboru končala na petem mestu. V višji razred so napredovale Nizozemke.

"Rekle smo, da se bomo borile za medaljo. Res smo se. Če bi le vedeli, v kakšnih razmerah treniramo ... Ja, cilji so vseeno nekako doseženi," je povedala kapetanka Pia Pren. Napredek je opazil tudi selektor Aci Ferjanič: "V prejšnjih letih smo precej nihali, letos smo naredili korak naprej, sploh na tekmi proti Nizozemski. Napredujemo."

Slovenke so na prvenstvu v Mariboru že pred zadnjim krogom vedele, da nimajo možnosti za preboj med prve tri. Kljub temu so skušale na zadnji tekmi proti Avstraliji iztržiti čim več. Po prvi tretjini je kazalo precej slabo, saj so tekmice v le sedmih minutah zadele štirikrat in si zagotovile visoko prednost. Na koncu je bilo 2:4. Za Slovenijo sta zadeli Eva Dukarič in Metka Manfreda.

Slovenija ostaja v tem razredu svetovnega hokeja, v višji razred so napredovale Nizozemke, v nižjega pa so izpadle Mehičanke.

Odločitev o tem, katera ekipa se bo uvrstila na SP divizije I (skupina B) v naslednji sezoni je padla na dvoboju Nizozemske in Velika Britanija. Nizozemke so zmagale s 4:0, s peto zmago brez poraza pa so si tudi zagotovile končno prvo mesto. Britanke so bile druge, Korejke pa tretje.

Slovenske hokejistke so na domačem SP-ju doživele štiri poraze (z Nizozemsko z 1:2, s Severno Korejo s 4:5, z Veliko Britanijo z 1:4 in z Avstralijo z 2:4) ter dosegle eno zmago (s 6:0 proti Mehiki).

Domačo ekipo so v Mariboru zastopale vratarki Pia Dukarič in Tjaša Povšnar, branilke Nina Lončar, Nuša Porekar, Maja Bizjak, Metka Manfreda, Patricija Usnik, Mojca Duh, Ana Stražar, napadalke Pia Pren, Urša Pazlar, Eva Dukarič, Sara Confidenti, Irena Kraner, Ana Pršina, Tamara Svetina, Pia Merc, Pija Strniša, Tamara Breznik, Jerca Kenig in Maša Mole.

Izidi SP-ja:

Velika Britanija - Avstralija 5:1 (0:0, 0:1, 5:0)

Severna Koreja - Nizozemska 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Mehika - Slovenija 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Velika Britanija - Severna Koreja 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Avstralija - Mehika 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Nizozemska - Slovenija 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Nizozemska - Avstralija 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Velika Britanija - Mehika 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Severna Koreja - Slovenija 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Mehika - Nizozemska 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)

Avstralija - Severna Koreja 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Mehika - Velika Britanija 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Severna Koreja - Mehika 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Nizozemska - Velika Britanija 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Slovenija - Avstralija 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)

Lestvica: 1. Nizozemska 5 5 0 0 0 24:3 15 ------------------------------------------ 2. Vel. Britanija 5 4 0 0 1 17:7 12 3. Severna Koreja 5 3 0 0 2 14:15 9 4. Avstralija 5 2 0 0 3 10:17 6 5. Slovenija 5 1 0 0 4 14:15 3 ------------------------------------------ 6. Mehika 5 0 0 0 5 3:25 0

T. O.