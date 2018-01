Ristovski: Videli bomo drugačno Makedonijo kot v Franciji

12. januar 2018 ob 14:01

Zagreb - MMC RTV SLO

"Pri Slovencih nikoli ne veš, kdo je najnevarnejši. En dan je eden, drugi dan drugi. Je pa za nas plus, ker ni Jureta Dolenca," pred sobotnim obračunom s Slovenijo pravi vratar makedonske rokometne reprezentance Borko Ristovski.

35-letni Ristovski, član Barcelone je eden ključnih mož Makedonije, stalne udeleženke velikih rokometnih tekmovanj v zadnjih letih.

Večje možnosti za zmago na strani Slovencev

"Tako mi kot Slovenci smo se veliko pripravljali na to tekmo, saj je od nje veliko odvisno. Čaka nas težko srečanje, v kateri imamo tako mi kot Slovenci lepe možnosti za zmago. Mislim pa, da so vseeno večje možnosti na strani Slovencev. To je dejstvo. V tekmo moramo vstopiti s 120 odstotki. Moramo odigrati na visoki ravni, saj le tako lahko premagamo tako kakovostno reprezentanco, kot je Slovenija. Vse bo odločilno. Kakovost, izkušnje, dan vratarjev, igralcev. Vse odloča. Mislim pa, da so v rokometu glavne obrambe. Obramba na čelu z vratarji bo tako kot na vseh tekmah odločilna," meni Ristovski.



Nov trener velika pridobitev za Makedonijo

Ristovski se je v reprezentanco vrnil, potem ko je po lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji, kjer je Slovenija Makedonijo ugnala z 29:22, Lina Červarja na makedonski klopi nasledil španski strokovnjak Raul Gonzalez, ki je pozneje z Vardarjem osvojil Ligo prvakov: "Nov trener je prinesel veliko novega. Na svetovnem prvenstvu v Franciji smo imeli bolj politika (Lina Červarja, op. a.) kot pa trenerja. Velika razlika bo med makedonsko igro na svetovnem prvenstvu v Franciji in na Hrvaškem. Imamo trenerja, ki ve, kaj hoče. Ve, kako naj se branimo in kako naj napadamo. Gonzalez je velika pridobitev za našo reprezentanco."

"Gre za prvo tekmo, na kateri vsaka ekipa želi zmagati. Ko igraš proti Sloveniji, moraš igrati dobro tako v obrambi kot v napadu. Slovenci imajo kljub poškodbam močno ekipo, ki lahko premaga vsakogar," pa je za TV Slovenija dejal 48-letni selektor Makedonije Gonzalez.

Kiro Lazarov strah in trepet vratarjev

Prvi mož makedonske zasedbe še vedno ostaja kralj strelcev Kiro Lazarov, ki po selitvi v Nantes ne igra toliko kot v Barceloni, a še vedno je strah in trepet za nasprotne vratarje. 37-letni Lazarov je edini igralec, ki je v evropskih klubskih tekmovanjih dosegel več kot 1.000 golov, za Makedonijo pa na skoraj 200 tekmah več kot 1.500. Poleg Ristovskega in Lazarova so ključni igralci makedonske zasedbe še Filip Mirkulovski, Filip Taleski, Filip Kuzmanovski, Goce Georgievski in Dejan Manaskov. Obramba je v rokah Aca Jonovskega, Velka Markoskega in Stojanča Stoilova.

Slovenija je medtem z vlakom iz Zidanega Mosta že pripotovala v Zagreb, prvi trening v Areni pa bo opravila ob 20.00.

V spodnji galeriji si oglejte še nekaj utrinkov s petkovega dopoldanskega treninga makedonske reprezentance.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1