River 10.000 kilometrov od doma do najslajše lovorike v zgodovini

Obračun klubov iz Buenos Airesa odločen v drugem podaljšku

9. december 2018 ob 08:43,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 23:22

Madrid - MMC RTV SLO

Večtedenska nogometna drama finala Copa Libertadores med River Platom in Boco Juniors se je zavlekla v podaljšek, po katerem je četrtič južnoameriški prvak postal River.

Junak 248. superclasica, ki je bil po odmevnosti najtežje pričakovan v zgodovini, je Kolumbijec Juan Fernando Quintero. 25-letni napadalni vezist je v igro prišel s klopi in odločil tekmo z izjemnim zadetkom v 109. minuti. Zlati rezervist je spopad ekip iz Buenos Airesa zapečatil s silovitim strelom z roba kazenskega prostora, po katerem se je žoga od prečke odbila v mrežo. Končni izid 3:1 je v vzdihljajih tekme postavil Gonzalo Martinez.

Boca z deseterico v 120. minuti zadela vratnico

Tudi povratna tekma v Madridu, kamor jo je zaradi izgredov v Buenos Airesu prestavil Conmebol, se je v rednem delu iztekla z neodločenim izidom. Tokrat je bilo 1:1. Boco je v vodstvo tik pred koncem prvega dela v vodstvo popeljal Dario Benedetto, v 68. minuti pa je izenačil Lucas Pratto. Prva tekma na stadionu Boce se je končala z izidom 2:2, a ker v finalu pravilo golov v gosteh ne velja, je tekma odšla v podaljšek.

Boca je bila v njem v podrejenem položaju, saj je po izključitvi Barriosa od 92. minute igrala z nogometašem manj. Po vodstvu Riverja je Boca v finišu tudi z veteranoma Gagom in Tevezom silovito pritisnila in v 120. minuti zadela vratnico, a je nato v protinapadu na prazen gol žogo v mrežo pospravil Martinez.

Lepa kulisa na tribunah, malce manj na zelenici

Poln Santiago Bernabeu je nudil lepo kuliso navijačev obeh moštev, a igra je bila daleč od spektakularne. Seveda drame ni manjkalo, še posebej v samem zaključku, ki je malce zakril skromno nogometno predstavo.

Boca povedal tik pred polčasom

Čeprav je imel River v prvem polčasu več časa žogo v svojih nogah, je bila Boca nevarnejša. Najlepšo priložnost so rumeno-modri zapravili v 29. minuti. Benedetto je slabo izvedel prosti strel, a je žoga prišla do Pereza, ki jo je poslal pred gol. Žoga se je na poti odbila od Casca in za las zgrešila vrata, pred katerimi je bil z glavo za las prekratek Nandez.

Gol je padel tik pred koncem prvega dela. Obrambo Riverja je z lepo podajo presekal Nandez. Žogo je sprejel Dario Benedetto, ki je obšel Maidano in v dvoboju na štiri oči hladnokrvno matiral Armanija ter nato padel na kolena pred tribuno navdušenih navijačev Boce. Benedetto je bil že junak polfinala, saj je proti Palmeirasu dosegel tri od štirih zadetkov Boce.



Pratto v 68. minuti poskrbel za izenačenje

River je v drugem polčasu močno pritisnil, vendar si konkretnejših priložnosti ni pripravil. Vse do 68. minute. Po seriji hitrih podaj je žoga prišla do Lucasa Pratta, ki je ostal v kazenskem prostoru povsem sam. Nekdanji nogometaš Boce je s suverenim strelom poskrbel za slavje druge polovice stadiona.

58. COPA LIBERTADORES

FINALE, povratna tekma v Madridu:

RIVER PLATE - BOCA JUNIORS 3:1 (0:1) 2:2

Pratto 68., Quintero 109., Martinez 120.; Benedetto 44.

River Plate: Armani, Casco, Pinola, Maidana, Montiel (74./Mayada), Ponzio (59./Quintero), Enzo Pérez, Fernandez (111./Zuculini), Martínez, Pratto, Palacios.

Boca Juniors: Andrada, Buffarini (111./Tevez), Izquierdoz, Magallán, Olaza, Barrios, Nández, Pablo Pérez (89./Gago), Villa, Pavon, Benedetto (62./Abila).

RK: Barrios 92./Boca Juniors

V odebeljenem tisku izid prve tekme, a v finalu pravilo golov v gosteh ne velja.

To. G., R. K.