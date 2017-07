Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Riževe ploščice, "prilagojene" ekipi Sky, ki jih je naredila naša gledalka Urša Kutnar in nam poslala fotografijo. Foto: Urša Kutnar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Riževe ploščice z banano in temno čokolado

Recept za kolesarske navdušence na kolesu in pred malimi zasloni

14. julij 2017 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med prenosom Dirke po Franciji na TV Slovenija je bilo tudi nekaj govora o riževih ploščicah, priljubljenem "obedu" kolesarjev na kolesu. Objavljamo recept zanje, da si jih boste lahko pripravili tudi sami.

Na podoben način, kot je opisan spodaj, riževe ploščice pripravljajo tudi v profesionalni ekipi Bahrain-Merida. Maser te ekipe Aleš Murn nam je poslal še nekaj receptov, ki jih bomo tu objavili v prihodnjih dneh.



RIŽEVE PLOŠČICE:

500 g riža (Risotto - Arborio),

4 žlice rjavega sladkorja,

2-3 žlice kokosove maščobe,

1 čajna žlička vaniljevega sladkorja (1 vrečica),

1-2 žlički (mali) cimeta,

850 ml (0,85 l) vode.

Ko je riž kuhan, dodajte v vročega dve pretlačeni banani in temno čokolado ter dve žlici medu. Dobro premešano maso dajte nato v plastično vrečko in počakajte, da se ohladi. Približno osem ur jo pustite v hladilniku, potem pa razrežite in shranite v aluminijasti foliji.

M. R., M. M.