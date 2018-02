Robar: Igralci se res dobro poznamo in uigravanje tako ni problem

Zakaj ne bi ponovili Sočija?

5. februar 2018 ob 09:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejski turnir je eden izmed vrhuncev olimpijskih iger, drugič zapored pa bo v Pjongčangu na njem zaigrala tudi slovenska reprezentanca.

Risi se bodo pred potjo v Južno Korejo zbrali v torek, kar na letališču, dva dni pozneje pa bodo odigrali edino pripravljalno tekmo. Nasprotniki bodo gostitelji 23. olimpijskih iger. "Ena pripravljalna tekma bo morala biti dovolj, ni druge. Vsi smo imeli do zadnjega klubske obveznosti in smo v tekmovalnem ritmu. Podobno je bilo tudi pred Sočijem. Tokrat je to, da nimamo širokega nabora igralcev, prednost, saj se res dobro poznamo in uigravanje ni problem. Če bodo srce in noge pravi, bo prišel tudi rezultat. Zato ne potrebujemo posebnih priprav," je dejal Mitja Robar.

35-letni branilec, ki je bil na predstavitvi olimpijske reprezentance edini hokejist, je eden najizkušenejših v slovenski izbrani vrsti. Za sabo ima več kot desetletje igranja na svetovnih prvenstvih, tudi na prejšnjih olimpijskih igrah v Sočiju je bil pomemben člen obrambe risov. V dresu s slovenskim grbom je odigral že 165 tekem. Mariborčan je dejal, da je šele ob koncu klubskih obveznosti misli usmeril k olimpijskim igram. Pred tem je bil osredotočen na klub – kruh si služi v Celovcu pri KAC-u – in tako olimpijskega vznemirjenja še ni čutil: "Ne spomnim se, kako je bilo pred Sočijem, a verjetno je bilo podobno. Imaš klubske obveznosti, na katere moraš biti koncentriran, saj je to tvoja služba. Ko pa to opraviš, se misli posvetijo igram."

Olimpijske igre so enkratna izkušnja

Pred štirimi leti v Sočiju je izkusil veličino olimpijskih iger, ko je še posebej užival, saj so bili v Rusiji zbrani vsi najboljši hokejisti sveta in je bil turnir nekaj posebnega. Zato mu je kar malce žal, da v Pjongčangu ne bo tako, saj se Liga NHL letos ne prekinja: "V Sočiju so se zbrali res najboljši igralci na svetu, in to je tisto pravo. Saj na svetovna prvenstva pridejo tudi kakovostni igralci, ampak vseeno ne vsi najboljši, saj je tedaj v NHL-u še končnica. V Sočiju se je zbrala hokejska smetana. To je bilo tisto največje doživetje, hkrati pa še ta olimpijska kulisa – otvoritev, sama organizacija … Tega se ne da primerjati s kakšnim svetovnim prvenstvom. V Sočiju je bilo vse super, pika na i pa je bil še rezultat. Enkratna izkušnja, ki ni bila le nekakšno doživetje, ampak tudi rezultatsko iz tekmovalnega vidika."

Ob debiju na olimpijskih igrah so bili risi tisti, ki so skrbeli za odlično vzdušje v vsej slovenski olimpijski odpravi. Ob tem so nekajkrat tudi glasno spodbujali slovenske športnike na nekaterih prizoriščih. Pripadla pa jim je tudi čast, da je slovensko zastavo na slovesnosti ob odprtju nosil tedanji kapetan Tomaž Razingar. Tudi tokrat je hokejist prišel v ožji izbor treh kandidatov, po odpovedi Jakova Faka pa je na koncu Robar v glasovanju navijačev na profilu Facebooka Vala 202 prejel le šest glasov manj kot smučarska tekačica Vesna Fabjan, nosilka brona iz Sočija.

"Nisem razočaran, seveda ne. Zagotovo bi bila to ogromna čast in velik ponos, a tu ni šlo za zmagovalce in poražence, le kdo bo dobil to čast, da nosi zastavo. Nekdo nas mora povesti na stadion in sem vesel, da bo to Vesna. Veliko mi je pomenilo že, da sem bil kandidat. Ko sem izvedel, sem bil zelo ponosen. Takrat sem vedel, da bi moral biti Jakov tisti nosilec, in se nisem s tem obremenjeval. Zame je bila že nominacija dovolj in sem bil res ponosen. Kar se je pa potem dogajalo z Jakovom, je vse kar malce izgubilo. To se ne bi smelo dogajati. Tudi sam sem potem čutil nekakšno breme. Vseeno pa, kot pravim, tu ni zmagovalcev in poražencev, Vesna nas bo dobro zastopala," je dodal Robar.

Zakaj ne bi ponovili Sočija?

Rise v Pjongčangu čakajo vsaj štiri tekme. V skupini se bodo pomerili z ZDA, Slovaško in Rusijo, ki pa ne bo nastopala pod svojo zastavo, a, kot pravi izkušeni branilec, bodo na led zadrsali pravi priimki. Za Slovenijo je že preboj na igre izjemen uspeh, v Sočiju pa so to še nadgradili, saj so zaigrali v četrtfinalu. "Če lahko ponovimo Soči? Zakaj pa ne. Verjeti moramo v to, srce bo moralo biti na pravem mestu in imeti bomo morali pravo voljo," je povedal Robar. Dodal je, da bo v reprezentanci pogrešal Anžeta Kopitarja: "Žal mi je, da ne bo vseh najboljših iz NHL-a. Vseeno nimaš vedno priložnosti igrati proti takim hokejistom, saj vsi najboljši na svetovna prvenstva ne pridejo. Zdaj, ko bodo manjkali ti najbolj vrhunski, bo glede olimpijskega turnirja malce grenkega priokusa. Sloveniji se bo na primer poznala odsotnost Kopitarja, saj vemo, kaj pomeni v NHL-u. On ni le eden izmed kakovostnih igralcev, ampak je eden tistih res najboljših. Če primerjamo recimo s petimi povprečnimi NHL-ovci, morda Kopitar za nas pomeni celo več."

Pred štirimi leti je v Sočiju Slovenijo vodil Matjaž Kopitar, zdaj pa jo bo finski strokovnjak Kari Savolinen, s katerim je Robar v reprezentanci že sodeloval: "Karija dobro poznam. Bil je moj prvi selektor v članski reprezentanci. Ljudje se močno ne spreminjamo in vem, kaj lahko pričakujemo od njega, kakšen ima karakter in način vodenja. Je klasičen Finec, umirjen, nekoliko hladen in bolj tih, a ko nekaj pove, pove na način, da pride tja, kamor mora, si to zapomniš in spoštuješ."

Tilen Jamnik