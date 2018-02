Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Robert Lewandowski je najboljši strelec Bundeslige z 20 zadetki. Foto: Reuters Daniel Didavi je po natančnem strelu z glavo Wolfsburg v osmi minuti popeljal v vodstvo, Foto: Reuters Sandro Wagner je dobro unovčil priložnost. Dosegel je drugi zadetek za Bayern po vrnitvi. V Münchnu je pred tem igral v sezoni 2006/07. Foto: Reuters Dodaj v

Robben se je odkupil za zgrešeno enajstmetrovko

Köln in Hamburg vse bližje drugi ligi

17. februar 2018 ob 17:40,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 21:28

Nogometašem Bayerna je v 24. krogu Bundeslige uspel preobrat, po katerem so Wolfsburg premagali z 1:2. Odločilni zadetek je z enajstmetrovke dosegel Robert Lewandowski v 91. minuti.

Trener Jupp Heyckes je imel v mislih že torkovo tekmo Lige prvakov proti Bešiktašu, zato je precej premešal začetno postavo. Prvič po koncu novembra je zaigral Thiago, ki pa še ni pripravljen za velike napore.

Didavi kazenoval slabo igro Bavarcev

Wolfsburg je v 8. minuti povedel. Po akciji s kota je z glavo zelo natančno meril Daniel Didavi. Juan Bernat ga je zelo slabo pokril. V prvem polčasu so Bavarci razočarali. Zelo nervozen je bil Franck Ribery, ki je v 37. minuti odrinil Renata Steffena. Sodnik Sascha Stegemann si je ogledal posnetek in se odločil za rumeni karton.

Slab strel Robbna z enajstih metrov

Na začetku drugega polčasa je Bayern vse moči usmeril v napad. Steffen je v 55. minuti pred vrati podrl Coretina Tolissoja. Arjen Robben je zapravil enajstmetrovko, Koen Casteels je strel odbil v vratnico.

Wagner in Lewandowski zrežirala preobrat

Na izenačenje je bilo treba počakati do 64. minute. Rezervist Thomas Müller je na desni strani podal Arjenu Robbnu, ki je prodrl v svojem slogu in z desne strani podal Sandru Wagnerju. Napadalec, ki je januarja prišel iz Hoffenheima, s petih metrov z glavo matiral belgijskega vratarja Casteelsa.

Bayern je do polnega izkupička prišel v sodnikovem podaljšku. Robben je padel v kazenskem prostoru, Gian Luca Itter ga je nespretno zaustavil z roko in sodnik je še drugič pokazal na belo točko. Lewandowski je prevzel odgovornost, Casteels se je vrgel v pravo smer, a je bil strel poljskega napadalca dovolj močen in natančen, da je žoga končala v mreži.

"Že pred tekmo sem se zavedal, da je zelo tvegano premešati ekipo. Imamo zelo širok kader, nimamo poškodovanih igralcev in vsi si želijo igrati. Vse moram zelo podrobno preračunati, saj nočem imeti nezadovoljnih igralcev," je pojasnil Heynckes.

Köln in Hamburg vse bližje drugi ligi

Zelo napet bo boj za obstanek, kjer sta v zelo slabem položaju Hamburger SV in Köln. Bayer iz Leverkusna je še poglobil krizo Hamburga (1:2), ki še nikoli ni izpadel iz Bundeslige.

23. krog:

HERTHA - MAINZ 0:2 (0:1)

Quaison 40., 65.

KÖLN - HANNOVER 1:1 (1:1)

Osako 30.; Fullkrug 37.

Maroh (Köln) je bil na rezervni klopi.

FREIBURG - WERDER 1:0 (1:0)

Petersen 24.

HAMBURGER SV - BAYER LEVERKUSEN 1:2 (0:1)

Hahn 70.; Bailey 40., Havertz 50.

WOLFSBURG - BAYERN 1:2 (1:0)

Didavi 8.; Wagner 62., Lewandowski 91./11-m.

Robben je v 55. minuti zapravil 11-m.

Wolfsburg: Casteels, Jung (78./William), Knoche, Bruma, Itter, Arnold, Guilavogui, Didavi, Steffen (84./Osimhen), Malli (92./Dimata), Origi.

Bayern: Ulreich, Rafinha, Javi Martinez, Süle, Juan Bernat, Rudy, Tolisso, Thiago (62./Müller), Robben, Ribery (67./Alaba), Wagner (79./Lewandowski).

Sodnik: Sascha Stegemann

SCHALKE - HOFFENHEIM 2:1 (2:0)

Kehrer 11., Embolo 28.; Kramarić 78.

Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG - STUTTGART

Ob 18.00:

BORUSSIA (M) - BORUSSIA (D)

Ponedeljek ob 20.30:

EINTRACHT - RB LEIPZIG (Kampl)

Lestvica: BAYERN 23 19 2 2 55:18 59 BAYER LEVERKUSEN 23 10 8 5 43:30 38 LEIPZIG 22 11 5 6 35:29 38 BORUSSIA (D) 22 10 7 5 47:29 37 SCHALKE 23 10 7 6 36:30 37 EINTRACHT 22 10 6 6 30:25 36 HANNOVER 23 8 8 7 32:33 32 AUGSBURG 22 8 7 7 32:28 31 HOFFENHEIM 23 8 7 8 37:37 31 BORUSSIA (M) 22 9 4 9 30:34 31 HERTHA 23 7 9 7 30:30 30 FREIBURG 23 6 10 7 24:37 28 WOLFSBURG 23 4 12 7 26:30 24 STUTTGART 22 7 3 12 18:27 24 WERDER 23 5 8 10 21:28 23 MAINZ 23 6 5 12 28:41 23 HAMBURGER SV 23 4 5 14 18:34 17 KÖLN 23 3 5 15 20:42 14

T. O.