Rodgers se je vrnil iz slačilnice in uspešno izbrisal -20

Pregled 1. tedna Lige NFL

10. september 2018 ob 09:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Aaron Rodgers je spet pokazal, kako pomemben je pri upih Green Baya za dobro sezono. Podajalec Packersov je bil ključen pri zmagi nad Chicagom s 24:23.

Eden najbolj vročih rivalstev Lige NFL se je začel po željah Chicaga, ki je v gosteh povedel kar z 20:0. Napad gostiteljev je bil anemičen, v tretjem napadu pa se je poškodoval še njihov prvi zvezdnik Aaron Rodgers in zapustil igro. Rodgers se je vrnil v drugem polčasu in pomagal pri izjemnem preobratu. Podal je kar za tri zadetke, odločilnega dve minuti pred koncem, ko je Randal Cobb ujel žogo in pretekel 75 jardov do končne cone.

Pet TD-jev Fitzpatricka

Gledalci so največ točk videli v New Orleasnu, kjer je Tampa Bay presenetljivo slavila z 48:40. Junak zmage je bil podajalec Ryan Fitzpatrick, ki je vrgel za 417 jardov in štiri zadetke, enkrat pa se je v končni coni znašel še sam.

Liga NFL, 1. teden:

PHILADELPHIA - ATLANTA 18:12

CLEVELAND - PITTSBURGH 21:21

INDIANAPOLIS - CINCINNATI 23:34

MIAMI - TENNESSEE 27:20

MINNESOTA - SAN FRANCISCO 24:16

NEW ENGLAND - HOUSTON 27:20

NEW ORLEANS - TAMPA BAY 40:48

NY GIANTS - JACKSONVILLE 15:20

BALTIMORE - BUFFALO 47:3

LA CHARGERS - KANSAS CITY 28:38

ARIZONA - WASHINGTON 6:24

DENVER - SEATTLE 27:24

CAROLINA - DALLAS 16:8

GREEN BAY - CHICAGO 24:23

Ponedeljek:

DETROIT - NY JETS

OAKLAND - LA RAMS

S. J.