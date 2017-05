Rodman vlogo favoritov prepušča Norvežanom

V torek tretja tekma risov na SP-ju 2017

8. maj 2017 ob 15:01

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Sloveniji svetovno prvenstvo nadaljujejo v torek s tekmo proti Norveški. Žiga Jeglič zaradi kazni ne bo igral, kdo bo v vratih, pa še ni znano.

To bo tretja medsebojna tekma teh ekip na svetovnih prvenstvih elitne skupine. Obakrat so zmagali Norvežani s 3:1, tako v Ostravi 2015 kot na Švedskem 2013. Zaradi kazni, ki jo je dobil Žiga Jeglič, so morali v slovenskem strokovnem štabu poiskati rešitev in premešati napadalne trojke. V prvem napadu bodo Jan Muršak, Rok Tičar in Robert Sabolič, v drugem Ken Ograjenšek, Jan Urbas in Miha Verlič, v tretjem David Rodman, Boštjan Goličič in Anže Kuralt, v nepopolnem četrtem pa Nik Pem in Aleš Mušič.

Tekma s Kanado izčrpala rise

Ograjenšek je prvo tekmo prvenstva (proti Švici) odigral v tretjem napadu, nato se je preselil v prvi napad, zdaj bo v drugem: "Velikih razlik ni. Vsak napad ima svoj sistem, so malenkosti, vsak napad ima neke posebnosti. To pred tekmo pogledamo in potem ni težav. Včerajšnja tekma je bila zelo naporna, ker je bilo samo 11 napadalcev. Treba se je spočiti in se pripraviti na Norvežane," je povedal napadalec Gradca, ki meni, da so Norvežani drsalno in fizično zelo močni.

Dvoboj se bo v pariški dvorani Bercy začel v torek ob 16.15.

Brez padcev v igri

V slovenskem taboru se zavedajo, da bo tekma zelo pomembna, morda tudi že ena odločilnih za razvrstitev v tem delu skupine, kjer naj bi se ekipe po pričakovanjih borile za mesta, ki pomenijo obstanek med elito, kakšna pa računa tudi na morebitno presenečenje in skok navzgor. David Rodman vlogo favoritov prepušča Norveški: "So favoriti, ker merijo bolj na četrtfinale. Ogledali smo si njihovo tekmo proti Franciji in mislim, da so zelo močni. A mi se moramo osredotočiti na našo igro in odigrati brez padcev igri."

Odločitev o vratarju zadnjih hip

Na ponedeljkovem treningu so bili na ledu vsi igralci. "Poudarek je bil na obrambi in igri na gol, na tem, kako spraviti igralca v območje, kjer se dosegajo goli, na zadnjih tekmah smo imeli s tem nekaj težav," je po treningu o pripravah na naslednjega tekmeca na SP-ju povedal Zupančič. Dodal je, da so znova analizirali tekmo s Kanadčani in kljub porazu našli dobre strani: "Še enkrat smo našli pozitivne stvari s tekme proti Kanadi. Rezultat tega morda ne kaže, a igrali smo proti igralcem z vrha svetovnega hokeja." Kdo bo v golu, Zupančič še noče razkriti, tudi zaradi tega, da ne bi Norvežani prehitro izvedeli za del slovenske taktike.

Škoda za izgubljeno točko

V dveh dozdajšnjih tekmah letošnjega svetovnega prvenstva je Slovenija osvojila eno točko, potem ko je s Švico izgubila po kazenskih strelih. "Nekaj grenkega priokusa je, tekmo s Švico bi lahko v podaljšku dobili, saj smo bili boljši," je povedal Boštjan Goličič. Proti Kanadi (2:7) uspeha realno ni bilo mogoče pričakovati, Slovenci pa so pustili dober vtis. Na lestvici pariške skupine je po dveh krogih Norveška s tremi točkami peta, Slovenci pa so peti.

