Rogaška le ugnala Olimpijo ob vrnitvi Erazma Lorbka

Obe ekipi že med osmimi najboljšimi

8. februar 2018 ob 20:40,

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 21:18

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

V ponovitvi lanskega finala državnega prvenstva v košarki je Rogaška na svojem parketu premagala Petrol Olimpijo s 75:71. Za zmaje je zaigral Erazem Lorbek.

Obe ekipi sta si že zagotovili nastop v Ligi za prvaka, v kateri se bo za košarkarski prestol potegovalo osem najboljših ekip v Ligi Nova KBM.

Rogaška je vodila celotno srečanje, največ za 27 točk (52:25), vztrajni zmaji pa so se ob koncu srečanja čisto približali.

Rogaška povedla z 21:6

Gostitelji so silovito začeli srečanje, povedli so z 21:6, ob polčasu pa so vodili za 20 točk (41:21).

V tretji četrtini so vodstvo še povišali, imeli so že 27 točk naskoka (52:25), do začetka četrte četrtine pa so zmaji zaostanek nekoliko zmanjšali (63:47).

V odločilni četrtini je sledil strelski mrk Rogaške, tri minute niso dosegli koša, Olimpija pa je tako znižala zaostanek (65:55). Po trojki Devina Oliverja in štirih zaporednih točkah Erazma Lorbka so zmaji zaostajali za pet točk (67:62). Nato so zadeli še za dve in zaostanek je bil le še tri točke (69:66). Rogaška je nanizala pet točk, od tega je minuto pred koncem trojko zadel Ivan Batur in domači navijači so lahko spet lažje zadihali (73:66).

Oliver zapravil napad za izenačenje

A tekma še ni bila odločena. Po trojki Jana Špana je bila razlika spet tri točke (74:71). Gostitelji so bili neučinkoviti, Olimpija je imela napad za izenačenje, a je to zapravil Oliver. Najprej mu je sodnik dosodil napako dvojnega vodenja žoge, nato pa še tehnično napako, kar je bil ključen trenutek tekme. Varovancem Zorana Martića je zmanjkalo časa za preobrat.

V domači zasedbi je bil najučinkovitejši Rashum Jamel Davis, ki je 24 točkam dodal še sedem podaj, v gostujoči pa je Oliver dosegel 19 točk. Erazem Lorbek je bil tretji strelec Olimpije, dosegel je 12 točk.

LIGA NOVA KBM

17. KROG



ROGAŠKA - PETROL OLIMPIJA

75:71 (26:11, 15:10, 22:26, 12:24)

Davis 24, Batur 17, Pajić 16, Fon 6, Drobnjak 5, Šantelj 4, Vujačič 3, ; Oliver 19, Battle 18, E. Lorbek 12, Špan 8, Begić 6, Sanon 4, Klanjšek in Bubnić po 2.



Sobota ob 19.00:

HOPSI POLZELA - ŠENTJUR



KRKA - ZLATOROG



HELIOS SUNS - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



Nedelja ob 18.00:

ILIRIJA - SIXT PRIMORSKA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 16 11 5 27 ROGAŠKA 17 10 7 27 HELIOS SUNS 16 10 6 26 PETROL OLIMPIJA 17 9 8 26 ILIRIJA 16 9 7 25 ŠENČUR 16 8 8 24 KRKA 16 8 8 24 ŠENTJUR 16 7 9 23 HOPSI POLZELA 16 5 11 21 ZLATOROG 16 4 12 20

D. S.