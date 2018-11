Miha Vašl je s trojnim dvojčkom zrežiral zmago Rogaške. Foto: Reuters Dodaj v

Rogaška s trojnim dvojčkom Vašla do prestižne zmage

Sixt Primorska ostaja neporažena

21. november 2018 ob 21:32

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Košarkarji Rogaške so v 9. krogu Lige ABA dosegli četrto zmago. Premagali so MZT iz Skopja s 102:90 in v Rogaški Slatini ostajajo nepremagani. Izjemno predstavo je prikazal Miha Vašl, ki je dosegel trojni dvojček – 25 točk, 10 skokov, 10 podaj.

27-letni Vašl je za dve točki metal 4/7, trojke 5/12, vseh deset skokov pa je zbral v obrambi. 19 točk je prispeval Žan Kosić (4/5 za tri), 16 pa Marko Pajić.

Varovanci Damjana Novakovića so prikazali najboljšo predstavo v tej sezoni in prvič prešli mejo 100 točk. Hkrati so premagali drugouvrščeno ekipo v Ligi ABA 2, ki je imela pred prihodom v Rogaško Slatino tri zaporedne zmage.

Zunaj svoje dvorane Slatinčani še niso zmagali, naslednjo priložnost pa bodo imeli 6. decembra, ko bodo gostovali v Čačku pri Borcu.

Domžalčani ostajajo brez zmage v gosteh

Košarkarji Heliosa so v Mostarju doživeli šesti poraz v sezoni, Zrinjski je bil boljši s 96:86. Za Domžalčane je bilo to peto gostovanje v Ligi ABA 2, kljub zelo solidnemu metu iz igre, 70-odstotnemu za dve točki in 52-odstotnemu za tri točke (10/19), so zmago zapravili v tretji četrtini, po kateri so imeli domačini deset točk prednosti. Miroslav Pašajlić je dosegel 20 točk, 17 jih je dodal Đoko Šalić, 13 pa Jure Besedič.

Koprčani še naprej meljejo tekmece

Košarkarji Sixta Primorske še naprej meljejo tekmece. Vršac je bil nemočen proti Primorcem s 65:103. Izbranci Jurice Golemca so se le v uvodu znašli dvakrat v zaostanku (9:11 in 11:12). Najučinkovitejša sta bila Tadej Ferme s 26 točkami in Američan Lance Harris z 20 točkami.

9. krog:

VRŠAC - SIXT PRIM0RSKA

65:103 (15:24, 19:26, 15:30, 16:23)

Ferme 26, Harris 20, Marinković 12.

ZRINJSKI - HELIOS SUNS

96:86 (25:17, 24:28, 25:19, 22:22)

Smajlagić 30, Sokolović 17, Ramljak 16; Pašajlić 20, Šalić 15, Besedič 13.

ROGAŠKA - MZT SKOPJE

102:90 (32:25, 32:23, 21:26, 17:16)

Vašl 25 (5/12 za tri), 10 skokov in 10 podaj, Kosić 19, Pajić 16; Ivanov 30, Medford 19.

SPLIT - LOVĆEN 71:78

DYNAMIC - BORAC 89:98

Četrtek:

SUTJESKA - SPARS

Vrstni red: Sixt Primorska 18, MZT 15, Split 14 ... Rogaška 13, Helios 12.

