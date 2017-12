Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Napeta končnica je pripadla Rogaški. Foto: www.alesfevzer.com Ljubljančani so doživeli tretji poraz v Ligi Nova KBM. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Rogaška v Hali Tivoli na kolena spravila Olimpijo

Gre za lanska finalista državnega prvenstva

1. december 2017 ob 20:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rogaška je v ponovitvi lanskega finala v košarki v Hali Tivoli po napeti končnici ugnala aktualnega prvaka, Petrol Olimpijo (70:73).

Ekipi sta imeli pred današnjo tekmo enak izkupiček v Ligi Nova KBM.

Pri Rogaški so bili strelsko razpoloženi Dragan Đuranović (17 točk), Marko Pajić (13 točk) in Mitja Nikolić (11 točk), pri Olimpiji sta dvomestno število točk dosegla le Jordan Morgan (17 točk in 10 skokov) in Gregor Hrovat (16 točk in šest asistenc).

Po začetnih nihanjih, ko so domači prepričljivo dobili prvo četrtino, gostje pa drugo, se je pravi boj začel v drugem delu. Takrat sta ekipi prišli povsem skupaj (53:54), po treh četrtinah pa so domači vendarle še vodili za pet.

A nazadnje se zmajem ni izšlo, čeprav so imeli še sedem minut pred koncem osem točk prednosti. Rogaška je ta zaostanek izničila, tudi po zaslugi tokrat zelo slabega meta za tri pri domačih (na koncu le 3-24).

V odločilnih minutah in sekundah je goste Nikolič pol minute pred koncem s prostima metoma popeljal do minimalnega vodstva. Hrovat je nato zgrešil trojko, uspešnejši so bili košarkarji Rogaške in s prostima metoma Pajiča vodili za tri. Pri prostih metih so bili nato natančni tudi domači, Morgan je 12 sekund pred koncem približal domače na -1. Pri Rogaški je imel mirno roko Dragiša Drobnjak, zadnji napad pa so nato Ljubljančani ob lovu treh točk zaostanka končali s še enim poskusom za tri. A je Hrovat tri sekunde pred iztekom časa še enkrat zgrešil, Drobnjak je dobil žogo in domačim je zmanjkalo časa.

Izjavi po tekmi

Gašper Okorn, trener Petrola Olimpije: "Čestitke Rogaški za popolnoma zasluženo zmago. Da se je tako končalo, smo si krivi povsem sami, saj smo celotni drugi polčas, z izjemo treh minut, odigrali popolnoma pasivno."



Damjan Novaković, trener Rogaške: "Čestitke mojim košarkarjem, ki so zgolj 24 ur po prihodu iz Črne gore zbrali dovolj moči, da odigrajo solidno srečanje in premagajo ekipo Olimpije. Ljubljančani so bili zaradi odsotnosti Oliverja močno oslabljeni, hkrati pa so imeli slabo dnevno formo. Vseeno smo zelo veseli, da se iz Tivolija vračamo z dvema točkama."

LIGA NOVA KBM, 8. KROG

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

70:73 (27:17, 18:23, 14:14, 11:19)

200; Morgan 17, Hrovat 16, Battle 9, Bubnić, Radulović in Lorbek po 8, Špan in Jurček po 2; Đuranović 16, Pajić 13, Nikolič 11, Drobnjak, Kosić, Davis po 9, Fon in Šantelj po 3.



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - HOPSI POLZELA



ZLATOROG - KRKA



ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - HELIOS SUNS



Nedelja ob 19.00:

SIXT PRIMORSKA - ILIRIJA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 7 6 1 13 ROGAŠKA 7 5 2 12 PETROL OLIMPIJA 7 4 3 11 ŠENČUR 6 4 2 10 ILIRIJA 6 3 3 9 ŠENTJUR 6 3 3 9 HOPSI POLZELA 7 2 5 9 HELIOS SUNS 6 2 4 8 KRKA 6 2 4 8 ZLATOROG 6 1 5 7

D. S.