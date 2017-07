Roglič bo še poskušal s pobegi, do zadnjega kronometra je še daleč

Porte ne bo potreboval kirurškega posega

10. julij 2017 ob 19:25

Chambery - MMC RTV SLO/STA

Kolesarji uživajo v prvem prostem dnevu na letošnji Dirki po Franciji. Na nedeljski kraljevski etapi so si padci kar sledili in počitek je mnogim prišel zelo prav. Primož Roglič ima še vedno velike načrte.

Tour se za nekdanjega smučarskega skakalca ni začel po načrtih. Na kronometru v Düsseldorfu je padel na spolzki cesti in sanj o visoki uvrstitvi je bilo konec. V soboto se je še dvakrat znašel na tleh, nato pa je v nedeljo na kraljevski etapi dobil prvi vzpon ekstra kategorije na letošnji dirki in v točkovanju gorskih ciljev zaostaja le za sijajnim Warrenom Barguilom. Francoz je zbral 60 točk, Roglič pa 30.

"Dva dni nazaj sem bil dvakrat na tleh. Dan prej sem poskušal in ni mi uspelo. Včeraj je bilo bolje, tudi počutil sem se bolje. S kraljevsko etapo sem lahko zadovoljen, šlo je kar po načrtih. Z optimizmom gledam v prihodnje dni. Težko je bilo v nedeljo. Bil sem sam v begu iz naše ekipe. Skoraj vsi so imeli pomočnike. Ni bil najbolj ugoden položaj. Na koncu mi je zmanjkalo moči za zadnji klanec," je pojasnil Roglič.

Navidezna dirka, zmagovalci etap v prvem tednu:

1. etapa: Jovani (411 točk)

2. etapa: brumbrumbrum (478)

3. etapa: sjshark (415)

4. etapa: delnand in Žbogar (379)

5. etapa: sgulja in Bajbar (460)

6. etapa: based god (472)

7. etapa: Filip123 (486)

8. etapa: wombat (215)

9. etapa: Nejc2k9 (385)



Tudi Rogličev LottoNl-Jumbo je v nedeljo ostal brez dveh kolesarjev, Robert Gesink in Jos van Emden sta končala dirko. "To je kolesarstvo. Težko je načrtovati in si vnaprej zamišljati stvari. Zgodi se ogromno nepotrebnih reči. Nič, gremo naprej. Odstopa ne bi smela vplivati na nadaljnjo dirko naše ekipe. Poskušali bom z Georgeem Bennettom čim višje v skupni razvrstitvi," je razlagal Roglič.

Priznal je, da je potolčen po boku, kolenu in hrbtu. Kljub temu se ne bo predal, še vedno si želi etapni uspeh, za katerega je v pripravah garal: "Poskušal bom v več etapah. Bomo videli. Če poskušaš in poskušaš, ti enkrat uspe. Kronometer v Marseillu je še daleč. Verjetno bom še poskušal s pobegi v težjih etapah. Bomo pa videli, kako bosta zdravje in počutje."

V skupnem seštevku je Roglič najboljši Slovenec (na 37. mestu), za vodilnim Froomom zaostaja skoraj 33 minut in ni nevaren za najboljše, zato bo zagotovo še imel priložnost za pobeg.

Tudi Majka končal Dirko po Franciji po padcu

V nedeljo sta Tour že končala eden glavnih favoritov Richie Porte in glavni pomočnik vodilnega Chrisa Frooma Geraint Thomas.

Zaradi poškodb ne dirka več niti Rafal Majka. Ekipa Bora Hansgrohe je brez Petra Sagana ostala po incidentu z Markom Cavendishem v četrti etapi, zato je vse moči preusmerila v Majko in njegov boj za skupni seštevek. Toda Poljak je v nedeljo padel ter do cilja prikolesaril 36 minut za Kolumbijcem Rigobertom Uranom.

"Povsod čutim bolečine, toda k sreči ob padcu ni bilo nobenega zloma. Ne znam razložiti, kaj se je zgodilo ob padcu. Nisem zaviral, le sprednje kolo je šlo po svoje. Na cesti je moralo biti olje ali kaj podobnega," je sporočil zmagovalec letošnje Dirke po Sloveniji.

Športni direktor ekipe Bora Enrico Poitschke je ob tem sporočil, da Majko čakata okrevanje in počitek, nato pa boj za čim višja mesta na Dirki po Španiji, ki se bo začela 19. avgusta.

V torek na štartu še 180 kolesarjev

Do nedeljske etape je predčasno končalo dirko le pet kolesarjev, zdaj jih manjka že 18, sedmerico je ujela časovna zapora. Iz dirke je bil izključen tudi Arnaud Demare, ki je bil kandidat za zeleno majico.

Porte ne bo potreboval kirurškega posega

Richie Porte je v stabilnem stanju po grozljivem padcu na nedeljski etapi. Avstralec se odziva na okolico in za zdaj so poškodbe takšne, da ne bo potreboval operativnega posega. Utrpel je zlom desne ključnice in medenice na spustu s strmega vzpona na Mont du Chat. Zapeljal je s ceste, ob padcu ga je vrglo na drugo stran cestišča, kjer je priletel v skale. Ob tem je podrl še Dana Martina, ki pa je lahko nadaljeval dirko.

"Richieja Porta so prepeljali v medicinski center Metropole Savoie v Chamberyju, kjer so ga nemudoma pregledali z rentgenom, da so določili obseg poškodb. Njegovo stanje je stabilno od samega začetka, je odziven in se je spomnil vsega, kar se zgodilo pred nesrečo in po njej," je poudaril moštveni zdravnik Max Testa. Tako kot med lanskimi olimpijskimi igrami v Riu je najbolj poškodovana desna polovica telesa, lani je utrpel poškodbo desne rame.

V ameriški kolesarski ekipi, katere pokrovitelj je podjetje s sedežem v Švici, so prepričani, da Porte ne bo potreboval kirurškega posega in da bo lahko že v ponedeljek odpotoval domov, kjer bo nadaljeval okrevanje, ki bo trajalo od štiri do šest tednov. V ekipi so celo tako optimistični, da pričakujejo, da bo Porte lahko že avgusta znova vrtel pedale.

Po ogledu posnetka je lahko srečen, da poškodbe niso hujše

"Čutim bolečine, prevladuje pa veliko razočaranje, ker sem tako končal dirko. Mislim, da sem bil v odlični formi. Tudi ekipa je delovala usklajeno. Ko sem si ogledal posnetek padca, sem lahko zelo srečen, da imam le take poškodbe, in bom kmalu znova lahko na kolesu," je povedal Porte, ki se je izkazal že na kriteriju Dauphine, na katerem je šele zadnji dan izgubil rumeno majico.

Skupni vrstni red po 9. etapi: 1. C. FROOME VB 38:26:28 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:51 4. R. URAN KOL 0:55 5. J. FUGLSANG DAN 1:37 6. D. MARTIN IRS 1:44 7. S. YATES VB 2:02 8. N. QUINTANA KOL 2:13 9. M. LANDA ŠPA 3:06 10. G. BENNETT NZL 3:53 11. L. MEINTJES JAR 5:00 12. A. CONTADOR ŠPA 5:15 ... 37. P. ROGLIČ SLO 32:58 46. J. BRAJKOVIČ SLO 39:28 144. G. BOLE SLO 1:23:47 172. B. BOŽIČ SLO 1:35:41

Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 212 točk 2. M. MATTHEWS AVS 160 3. A. GREIPEL NEM 130 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 60 točk 2. P. ROGLIČ SLO 30 3. A. VUILLERMOZ FRA 27 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 38:28:30 2. L. MEINTJES JAR +2:58 3. P. R. LATOUR FRA 3:28

A. G.