Roglič: Če bi kdo ponudil 4. mesto in etapno zmago pred štartom, bi takoj podpisal

V soboto ga čaka klasika San Sebastian

29. julij 2018 ob 21:26

Pariz - MMC RTV SLO

Primož Roglič je na Elizejskih poljanah spisal zgodovino slovenskega kolesarstva. 105. Dirko po Franciji je končal na izjemnem četrtem mestu. Na cilju ni bil preveč utrujen.

28-letni Zasavec je drugo leto tekmoval na največji dirki sveta in znova je pustil neizbrisen pečat. Po lanski zmagi na kraljevski etapi prek prelaza Galibier je v petek dobil etapo prek treh znamenitih vzponov v Pirenejih. Na cilju v središču Pariza se je z njim pogovarjal novinar TV Slovenija David Črmelj.

"Končali smo, res super, za nami je neverjeten Tour. Vsi smo lahko zelo, zelo veseli in ponosni na to, kar smo naredili. Dirka po Franciji je nekaj posebnega, zahteva nekaj več. Zares je treba biti zbran, seveda pa so tudi nagrade večje. Cilj sezone je izpolnjen. Lahko sem sproščen v nadaljevanju sezone," je poudaril slovenski kolesarski junak.

Kocke v Parizu so se mu zdele ravne

Zadnjo etapo na Elizejskih poljanah je končal na 29. mestu, kocke pa mu niso povzročale preveč težav: "Odkrito. Nisem preveč utrujen. Kocke v Parizu so se mi zdele lani najslabše v življenju in komaj sem preživel. Letos so se mi zdele precej bolj ravne, morda tudi zato, ker smo vmes vozili etapo v Roubaixu. Končali smo lep Tour in vsega sem bom spominjal vse življenje."

Ničesar še ni dojel

Na vprašanje, ali se nekaj minut po koncu Toura zaveda, kaj je dosegel, je iskreno odgovoril: "Da in ne. Še vedno sem v balonu kolesarstva. Nisem še nič dojel. Zelo, zelo vesel in ponosen sem. Verjamem, da se bom vsega zavedal kasneje. Nekatere stvari niso tako enostavne, kot so videti. Končati Tour na četrtem mestu zahteva trud. Vsaj nase sem zelo, zelo ponosen."

Ne zaveda se, kaj vse se je dogajalo v Sloveniji

Dirka po Franciji se je začela 7. julija, v treh tednih pa se je zgodilo zares veliko, prvi teden je pripadel šprinterjem, sledil je spektakel na kockah v Roubaixu, v Alpah in Pirenejih pa so med seboj obračunali hribolazci. "Končno smo dočakali zadnjo nedeljo Toura. Dnevi kar zelo hitro minevajo. Ves čas je akcija in nikoli mi ni bilo dolgčas. Vsega "luštnega" je enkrat konec. Ne zavedam se, kaj se je dogajalo v Sloveniji med Tourom, saj sem bil v svojem svetu. Skušal sem odmisliti ostale stvari. Vesel sem, da sem poskrbel za zadovoljstvo navijačev. V veliko čast mi je, da je toliko ljudi navijalo zame," je pojasnil Roglič.

V petek je v Larunsu z etapno zmago za en dan zasedel tretje mesto v skupnem seštevku, z odra za zmagovalce je potisnil Chrisa Frooma. Dan pozneje sta Britanec in Slovenec znova zamenjala mesti, saj je bil Froome boljši v vožnji na čas (31 km). "Po etapni zmagi in četrtem mestu si želim vedno več in več. Treba je ostati realen. Če bi kdo to ponudil pred štartom Toura, bi seveda takoj podpisal. Vsega še nisem dojel, saj se je res veliko dogajalo. V naslednjih dneh bom analiziral stvari za nazaj," je razlagal Zasavec.

Naslednji teden se še ne vrača domov

Navijači bodo morali na sprejem še počakati, saj ga najprej čaka dirka svetovne serije v San Sebastianu v soboto. "Domov ne pridem, saj v torek potujem v Španijo, kjer me čaka klasika San Sebastian v soboto. Naporen urnik. Hočem unovčiti dobro formo na naslednjih dirkah. Vsekakor želim tudi uživati v trenutkih, ki smo jih doživeli na letošnjem Touru," je končal Roglič.

Roglič peti na lestvici svetovne serije

Roglič je s četrtim mestom na Touru napredoval na lestvici svetovne serije za štiri mesta in je zdaj peti. Prvo mesto je zadržal slovaški svetovni prvak Peter Sagan, na drugo mesto je skočil zmagovalec Toura Geraint Thomas. Tretji je Britanec Chris Froome. Sagan ima na vrhu 2.684 točk, Thomas, ki je pridobil 18 mest, jih ima 2.543,25, Froome 1.976,68 točke. Nizozemec Tom Dumoulin je četrti s 1.975,62 točke. Roglič jih je zbral 1.921. Naslednji Slovenec je Simon Špilak na 94. mestu, to pa sta tudi edina Slovenca v prvi stoterici.

Roglič je napredoval tudi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, na njej je po novem 12. Tudi na tej vodi Sagan, drugi je Froome, tretji pa Italijan Elia Viviani. Na 62. mestu je Matej Mohorič, na 92. Jan Tratnik.

A. G.