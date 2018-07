Roglič: Če ne bi toliko časa zmetali stran, bi lahko že letos skoraj dobil Tour

Tudi Sky ni zmagal Toura takoj ob ustanovitvi

28. julij 2018 ob 18:08

Espelette - MMC RTV SLO

Primož Roglič je na Dirki po Franciji postavil nov mejnik. Končal bo na izjemnem četrtem mestu. Po koncu kronometra v Espelettu je bil malce razočaran, saj je imel priložnost za zmagovalni oder v Parizu.

Zvezdnik nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo je v pogovoru z Davidom Črmeljem za TV Slovenija takoj po koncu etape strnil misli po treh tednih izjemnega dirkanja na največji dirki sveta. Končni vrstni red se na Elizejskih poljanah v nedeljo ne bo več spreminjal.

Že pet let imajo isti material

"Rezultatsko se na kronometru ni izšlo po pričakovanjih, a naredil sem svojih 110 odstotkov. To je to, kar smo zmožni z našo ekipo v tem trenutku. Nič si nimamo za očitati. Pomemben je material, to je velika tehnologija. Kaj naj rečem? Mi smo že pet let isti. Če bi šel pet let nazaj, bi še skakal," je poudaril 28-letni Zasavec, ki se je v petek veselil druge etapne zmage na Touru.

"Daleč od tega, da sem razočaran. Kdo bi rekel, da bom četrti, ko sem štartal letošnji Tour. Bodimo realni. To je to. Ponosni in veseli smo v tem trenutku," je na vprašanje, ali je kaj razočaran, ker je izgubil mesto na zmagovalnem odru, odgovoril Roglič.

Ogromno se je naučil

Aktualni svetovni podprvak v vožnji na čas je pred začetkom Toura dejal, da gre v Francijo nabirat izkušnje za napad na najvišja mesta v skupnem seštevku v prihodnjih letih, vseeno pa je končal na za slovensko kolesarstvo rekordnem četrtem mestu. "Ogromno sem se naučil, pridobil izkušnje. Vsak dan se veliko dogaja na Touru. Zelo uporabne stvari, ki mi bodo prav prišle v prihodnjih letih," je razložil Roglič.

Zmagovalec 105. Toura je Geraint Thomas, ki ima minuto in 51 sekund prednosti pred zmagovalcem današnjega kronometra Tomom Dumoulinom. Chris Froome na tretjem mestu zaostaja dve minuti in 24 sekund, Roglič na četrtem tri minute in 22 sekund.

Tudi Sky ni zmagal Toura takoj ob ustanovitvi

Največ časa je izgubil na ekipnem kronometru v Choletu. Tretjo etapo Toura je dobila ekipa BMC-ja, Sky je na drugem zaostal štiri sekunde. Lotto NL-Jumbo pa je končal na 13. mesto z zaostankom minute in 15 sekund.



"Lahko se borim z najboljšimi. V veselje mi je dirkati z njimi. Zavedati se moramo naših meja v teh trenutkih. Tudi Sky ni zmagal Toura takoj ob ustanovitvi ekipe. Potrebna so leta in verjamem, da bo v prihodnje še bolje. Na ekipnem kronometru smo ogromno časa zmetali stran. Če ne bi bilo tega, bi lahko že letos skoraj zmagal Tour. Vsega ne moreš nikoli imeti, vedno so neki problemi, a z optimizmom gledam v prihodnost," je pogovor sklenil najboljši slovenski kolesar.

A. G.