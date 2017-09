Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je dosegel izjemen uspeh na Dirki po Franciji. Foto: EPA Ni bilo težko najti motivacije. Hitro sem bil osredotočen na SP. Bomo videli. Ni kaj veliko za govoriti in obljubljati. Težko bo, želja in motiviranost bosta odločala. Kronometer mi je v velik izziv. Z veseljem ga pričakujem, ker je vse prej kot raven. Primož Roglič Luka Mezgec bo eden od adutov slovenske reprezentance. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Roglič in Mezgec glavna aduta Slovenije na SP-ju

"Treba bo pokazati voljo, željo, borbenost"

12. september 2017 ob 12:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo bodo Bergen zavzeli cestni kolesarji, ki se bodo teden dni borili za medalje na svetovnem prvenstvu. Na Norveško potuje 20 slovenskih tekmovalcev, glavna aduta v boju za mavrično majico bosta Primož Roglič in Luka Mezgec.

Selektor članske reprezentance Andrej Hauptman je v ekipo za SP izbral Primoža Rogliča, Luko Mezgeca, Jana Polanca, Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in Luko Pibernika. Roglič in Tratnik bosta pedala poganjala v vožnji na čas, sicer pa bosta del svoje ekipe, prvi v dresu LottoNl-Jumba, drugi v dresu CCC Sprandi Polkowice, že v nedeljo na ekipni vožnji na čas. Zatem oba čaka še posamični kronometer.

Hauptman ima sladke skrbi s pripravljenostjo svoje ekipe in ima številne adute za cestno dirko. O rezultatskih pričakovanjih ni želel razpredati, meni, da so kolesarji letos večkrat pokazali, kakšne je njihov domet. Junak letošnje Dirke po Franciji Roglič si je po koncu Toura vzel nekaj časa za odmor, nato je začel s pripravami na vrhunec reprezentančne sezone na Norveškem.

Treba bo pokazati voljo, željo, borbenost

"Ni bilo težko najti motivacije. Hitro sem bil osredotočen na SP. Bomo videli. Ni kaj veliko za govoriti in obljubljati. Težko bo, želja in motiviranost bosta odločala. Kronometer mi je v velik izziv. Z veseljem ga pričakujem, ker je vse prej kot raven," je misli strnil Roglič. "Treba bo pokazati voljo, željo, borbenost. Na koncu je krog po mestu, treba bo biti zbran. Imamo zelo dobro ekipo, tudi mešano za kakšna presenečanja. Mezgec je kapetan. Če pride do sprinta, je on glavni mož," je dodal Polanc.

Penko izbral kolesarke za SP

V uvodni disciplini SP-ja, ekipnem kronometru, bodo tudi kolesarke BTC City Ljubljane, ki ciljajo na končno uvrstitev v prvo deseterico. Selektor ženske ekipe Gorazd Penko je za cestno dirko izbral Polono Batagelj, Uršo Pintar in Špelo Kern. V posamični vožnji na čas Slovenk ne bo. Ekipo mlajših članov pod taktirko Martina Hvastije sestavljajo Matic Grošelj in Izidor Penko, ki bosta nastopila tako v vožnji na čas kot cestni dirki, ter Žiga Jerman, Tadej Pogačar in Gašper Katrašnik, ki bodo moči usmerili v cestno dirko.

Proga je tehnična in hitra

"Proga je zahtevna, še najbolj podobna tisti v Valkenburgu, a ni cilj na klancu, je v mestu. Omogoča različne razplete, v vsakem primeru bo treba na koncu biti hiter, težko bo na cilj prišel en sam kolesar ali manjša skupina. Proga nam na papirju ustreza. Je tehnična in hitra," je progo pokomentiral Hvastija. Dodal je, da bo kronometer zelo zahteven, predvsem zaključek, ki je strm in poln serpentin, zato predvideva, da bo pred začetkom vzpona treba zamenjati kolo. Hvastija je o ciljih svojega dela reprezentance dejal, da s Penkom cilja na prvo 20-erico, za cestno dirko ima več adutov, glede na potek dirke računa na Pogačarja, Katrašnika in Jermana.

Ta generacija ni tako udarna kot prejšnja

Mladinsko vrsto, ki jo bo vodil Andrej Cimprič, sestavljajo Nik Čemažar in Luka Sagadin, ki bosta dirkala v obeh disciplinah, Marko Hozjan, Aljaž Jarc in Aljaž Omerzel. "Letos so fantje solidni, niso pa tako udarni kot prejšnja generacija. Rezultati kažejo, da smo spodobni uvrstitve v prvo deseterico na obeh dirkah. Kar bo več, bomo skakali v zrak," pravi Cimprič. Selektor mladink Martin Krašek bo na Norveškem računal na Karin Penko, ki bo nastopila tako v kronometru kot cestni dirki.

SP se bo začel v nedeljo z ekipnimi vožnjami na čas, zatem pa od ponedeljka do srede sledijo vožnje na čas, od petka do nedelje pa cestne dirke.

M. L.