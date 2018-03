Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Marcel Kittel, ki je lani na Dirki po Franciji dobil pet etap, je zmagovalec druge etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Foto: EPA VIDEO Kittel najmočnejši v Follonici Dodaj v

Roglič je moral zamenjati kolo in loviti glavnino

Kittel za prvo zmago sezone v šprintu ugnal Sagana

8. marec 2018 ob 16:30,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 18:40

Follonica - MMC RTV SLO

Nemec Marcel Kittel (Katjuša-Alpecin) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke Tirreno–Adriatico, ki jo je po 167 kilometrih odločil šprint glavnine.

Kittel je bil v Follonici v ciljni akciji najmočnejši. Drugo mesto je osvojil Slovak Peter Sagan, tretji Italijan Giacomo Nizzolo. V skupnem vodstvu je Avstralec Patrick Bevin (BMC).

"Dolgo sem čakal na to etapno zmago. Na začetku sezone ni bilo vse tako, kot sem si želel. Trdo smo delali, danes je vsa ekipa naredila veliko delo, in to je zmaga, ki nam bo dala velik zagon," je povedal 29-letni Kittel, ki je slavil svojo prvo profesionalno zmago v Italiji. Na Giru je sicer že zmagal, a ne v etapah na italijanskih tleh.

Sedem kilometrov pred ciljem je skupinski padec ustavil približno 30 kolesarjev, ki niso imeli več možnosti, da se bojujejo za etapno zmago. Med njimi sta bila tudi Simon Špilak in Primož Roglič. Špilak je zaostal minuto, Roglič še 42 sekund več.

Roglič, ki si je za enega glavnih ciljev sezone postavil prav to dirko (lani je osvojil končno četrto mesto), je moral zamenjati kolo. "Nihče iz naše ekipe ni bi udeležen v padcu, toda Primož je moral menjati kolo in posledično loviti," je pojasnil športni direktor ekipe LottoNl-Jumbo Addy Engels.

Od Slovencev je bil najboljši Jan Polanc na 61. mestu, Koren je bil 80., Mezgec 91. (vsi v času zmagovalca). Skupno je najvišje Polanc na 31. mestu (+ 0:45).

Na dirki Pariz-Nica je bil v peti etapi najboljši Jerome Cousin, kar je bila nagrada za vztrajanje v dolgem begu. Za etapno zmago je brez težav ugnal Nilsa Politta. Glavnina, na čelu katere je bil Andre Greipel, je zaostala štiri sekunde. Skupno vodstvo je zadržal Španec Luis Leon Sanchez.

53. TIRRENO-ADRIATICO, 2. etapa Camaiore - Follonica, 167 km: 1. M. KITTEL NEM 4:12:24 2. P. SAGAN SLK vsi 3. G. NIZZOLO ITA 4. M. KWIATKOWSKI POL 5. P. BEVIN AVS isti 61. J. POLANC SLO 80. K. KOREN SLO 91. L. MEZGEC SLO čas 101. S. ŠPILAK SLO +1:00 120. P. ROGLIČ SLO 1:42 Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. P. BEVIN AVS 4:34:43 2. D. CARUSO ITA vsi 3. G. VAN EVERMAET BEL isti 4. R. DENNIS AVS čas 5. D. IMPEY JAR +0:04 31. J. POLANC SLO 0:45 40. K. KOREN SLO 0:49 76. S. ŠPILAK SLO 1:28 104. P. ROGLIČ SLO 2:33 128. L. MEZGEC SLO 4:52

PARIZ-NICA, 5. etapa Salon-de-Provence - Sisteron, 165 km: 1. J. COUSIN FRA 3:27:25 2. N. POLITT NEM +0:02 3. A. GREIPEL NEM 0:04 4. M. CORT DAN isti 5. A. KRISTOFF NOR čas ... 98. L. PIBERNIK SLO 3:51 Vrstni red po 5. etapi: 1. L. L. SANCHEZ ŠPA 17:45:26 2. W. POELS NIZ +0:15 3. J. ALAPHILIPPE FRA 0:26 4. M. SOLER ŠPA isti čas 5. G. IZAGIRRE ŠPA 0:34 ... 105. L. PIBERNIK SLO 18:16

T. O.