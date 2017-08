Roglič med Tourom vsako noč spal na isti vzmetnici

Lora Klinc gostja oddaje Spetek

11. avgust 2017 ob 20:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

"Ne more iti niti do trgovine. Povsod, kamor ga postaviš, zaspi (smeh). Zaspal bi tudi na avtobusni postaji, če bi ga tam pustila," pravi dekle Primoža Rogliča o tem, kakšen je kolesar po koncu Dirke po Franciji po prevoženih 3.500 kilometrih.

Med fenomenalnimi uspehi Rogliča na letošnjem Touru smo z enakim veseljem spremljali zakulisne zapise njegove partnerke Lore Klinc na spletu. Povedala je tudi tisto, kar plezalci na zmagovalne stopničke zamolčijo. O kletvicah in solzah tistih, ki junake prevzamejo, ko kamere ugasnejo in se jih javnost nasiti. V petek je bila gostja Mihe Šaleharja v oddaji Spetek na Valu 202 (celotno lahko poslušate spodaj).

"Že pred objavo prebere moje zapise. Sicer traja malo dlje, ker se mu ne ljubi, ampak tudi meni je pomembno, da če njemu nekaj slučajno ne bi ugajalo, da bi povedal," pojasni Lora.

O naporih kolesarjev med dirko dodaja: "Kot da spiš zraven pečice. Tako so utrujeni, da sploh ne morejo spati. Poleg visoke temperature, premočenih odej in rjuh. Kot da se sistem ne bi mogel umiriti oziroma shladiti. Dobesedno prekurjena mašina." Osebje ekipe Lotto Jumbo jim je vsak dan v hotele nosilo iste vzmetnice. "Ko je zmagal (v 17. etapi), pa so vrgli enega maserja iz njihovega hotela in dali sobo meni (smeh)."

Že prej je veliko vedela o vzdržljivostnem športu

Lora je hči nekdanjega smučarskega tekača in biatlonca Romana Klinca z izkušnjami s tekmovanjem na svetovnem prvenstvu: "Mogoče Primoža že zaradi tega, pa tudi ker sem se sama ukvarjala s športom, lažje razumem. Že preden sem postala dekle vrhunskega kolesarja, sem veliko vedela o vzdržljivostnem športu."

"Ko sem ga prvič videla dirkati, je bilo pred petimi leti ob vzponu na Roglo. Ne vem, ali je bila to njegova prva dirka, ampak že takrat sva bila z bratom prepričana, da bo zmagal," je dejala o Rogličevih kolesarskih začetkih. O tem, kaj bo počel, ko ne bo mogel več kolesariti, pa hudomušno pripomnila: "Gotovo ima še kakšno tretjo kariero v mislih. Številni so ga pred nekaj dnevi videli na Pokljuki s puško, mogoče bo tudi biatlonec."

Razkrila je še eno zanimivost: "Skoraj vedno, ko pade, pade na levo stran. Velikokrat ima to kost na površju obrušeno ali črno, ker se v bistvu 'zažge'."

Rogliča čez dober mesec čaka še en vrhunec sezone, tja odhaja tudi Lora: "Grem samo še v Bergen na svetovno prvenstvo, ker mi je to zelo ljub kraj. Tam sem bila tudi na izmenjavi pol leta, ko sem študirala."

M. R.