Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 24 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je pred pirenejskimi etapami na sijajnem četrtem mestu, vendar so pred njim izjemni kolesarji in zelo težko se bo prebil na zmagovalni oder. Foto: Reuters Na prost dan so si lahko vodilni kolesarji vzeli več časa za medije. Seveda je bilo največ zanimanja za Skyjev dvojec Froome-Thomas, a naporen dan je imel tudi Primož Roglič, ki se je skoraj dve uri pogovarjal z novinarji. V prejšnjih dveh tednih teh obveznosti skoraj ni imel in je lahko tudi na tem področju varčeval z energijo. Foto: Reuters VIDEO Froome se zaveda Rogličev... VIDEO Thomas še vedno ne razmiš... VIDEO Koren: Kljub padcu Nibali... VIDEO Primož Roglič poudarja, d... Dodaj v

Roglič na neznanem terenu; Thomas glavni Skyev adut

Ekipa TV Slovenija zadnji teden Toura na prizorišču dirke

23. julij 2018 ob 20:14

Carcassone - MMC RTV SLO

Če se je Primož Roglič v prvih dveh tednih Toura še lahko "skrival" medijem, je zdaj preprosto predober, da svetovni mediji ne bi želeli dobiti njegove izjave. Na prost dan je tako za medije porabil skoraj dve uri!

"Želeli so ga pri ameriški mreži NBC, pa francoski L'Equipe, nizozemski mediji ... To samo dokazuje, kako cenjen je in kako tudi novinarji težko pričakujejo zadnji teden dirke," je iz Carcassonna, kjer se bo v torek začela 16. etapa Dirke po Franciji, za TV Slovenija poročal David Črmelj.

Primož Roglič je prosti ponedeljek izkoristil za trening z ekipo. Da bo pred zadnjim tednom slovite dirke kar četrti, si niti sam ni mogel predstavljati: "Sproščeno sem prišel na štart Dirke po Franciji, saj sem letos vse cilje že izpolnil. Kar se zdaj dogaja, je le bonus. Kaj naj rečem? Sem zdrav, nimam težav, veselim se zadnjega tedna. Kaj je dosegljivo, nihče ne ve. Nesmiselno, da tudi jaz razmišljam o tem."

Vsa slovenska javnost je navdušena nad njegovimi predstavami, če vemo, da na tritedenskih dirkah še ni dirkal na skupno uvrstitev. "Tretji teden je njegov neznan teren. Še vedno se uči. Nihče ne ve, kako se bo telo odzvalo tretji teden. To niso enotedenski, ampak tritedenski napori. Še nikoli na takšnih preizkušnjah ni dirkal na skupno razvrstitev. Vedno je imel lahko kakšen dan manj stresen," meni kolesarski strokovnjak Martin Hvastija, ki smo ga še vprašali, ali vidi kakšno resno možnost, da bi se Roglič celo povzpel na zmagovalni oder. "Nikakor nočem biti pesimist, ampak – premagati kogar koli od vodilne trojice v neposrednem boju se zdi utopija."

Skyjeva dilema: Thomas ali Froome?

Etape v Pirenejih in sobotni kronometer bodo torej odločili zmagovalca 105. Dirke po Franciji, ki je nadvse razburljiva. V vodstvu je Geraint Thomas, njegov moštveni kolega pri ekipi Sky Chris Froome (štirikratni zmagovalec Toura) zaostaja 1:39, tretji pa je Nizozemec Tom Dumoulin (+1:50). V Skyju je bilo pred dirko predvideno, da bo rumeno majico v Pariz pripeljal Froome, toda zdaj se pojavlja dilema, ali ni pametneje favorizirati Thomasa, čeprav na Touru v končni razvrstitvi še nikoli ni bil višje od 15. mesta, medtem ko je Froome "preizkušen material" za tretji teden.



.

"Kaže, da je prišel na vrsto za zmago in da mu pri Skyju puščajo to prednost. Thomas ima pred Froomom lepo prednost, medtem ko Froomu diha za ovratnik Dumoulin, ki je izjemen kronometrist, v tej prvini razred boljši od Frooma, ki se ga v klanec nikakor ne more otresti. Vedno očitneje je, da je glavni Skyjev adut Thomas," pravi Hvastija.

Thomas previden, Froome diplomatski

Thomas se s tem ne bi strinjal. Ko je dobil kraljevsko etapo s ciljem na Alpe d'Huezu in utrdil skupno vodstvo, je poudaril, da je kapetan ekipe še naprej Froome. Tudi na današnji novinarski konferenci o končni zmagi ni želel razmišljati. "Ko gre dirka h koncu, si sicer še bolj želiš končati na odru, še vedno pa ne razmišljam o končni zmagi. Grem iz dneva v dan."

Froome je na drugi strani diplomatski, zaveda se, da kakšne napetosti znotraj ekipe ne bi nikomur koristile: "Če bo na cilju v Parizu na najvišji stopnički kdor koli od kolesarjev Skyja, bom zadovoljen. V izjemnem položaju smo, ni nam treba napadati. Sanjski scenarij bi bil, če bi imela s Thomasom pred kronometrom še malce višjo prednost, saj sta Dumoulin in Roglič v kronometru zelo močna, in to nas malo skrbi."

Skupni vrstni red po 15. etapi: 1. G. THOMAS VB 62:49:47 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. I. ZAKARIN RUS 10:01 14. P. R. LATOUR FRA 17:28 15. G. VAN AVERMAET BEL 18:22 ... 84. K. KOREN SLO 1:45:16

T. O.