Roglič po gorski etapi izgubil majico vodilnega

Na Vuelti junak 13. etape Oscar Rodriguez

7. september 2018 ob 16:27,

zadnji poseg: 7. september 2018 ob 16:31

Whinlatter - MMC RTV SLO

Wout Poels iz ekipe Sky je zmagovalec 6. etape Dirke po Britaniji. Primož Roglič na koncu ni držal ritma najboljših in skupno ni več vodilni.

Gorsko etapo, dolgo 168 kilometrov, je odločil ciljni vzpon na prelaz Whinlatter (3,2 km; povprečni naklon sedem odstotkov), na katerega so se kolesarji povzpeli že sredi etape. Za zmago so se borili Wout Poels, Julien Alaphilippe in Hugh Carthy. Poels je bil v finišu daleč najmočnejši in je slavil svojo četrto zmago na Dirki po Britaniji, dve sekundi je zaostal Alaphilippe, tretji pa je bil z 12 sekundami zaostanka Hugh John Carthy.

Na koncu zmanjkalo moči

Primož Roglič, ki je v četrtek s svojo ekipo LottoNL-Jumbo zmagal na ekipnem kronometru in prevzel skupno vodstvo, je zaostal okrog 30 sekund. Preveč moči mu je pobral lov za Alaphilippom in njegovim moštvenim kolegom Bobom Jungelsom. Uspel je sicer priključiti, a približno dva kilometra pred ciljem ni mogel več držati ritma.

Forma trenutno ni najboljša

Roglič je Dirko po Britaniji izbral kot pripravljalno dirko na svetovno prvenstvo. Po zelo uspešni včerajšnji moštveni vožnji na čas se je ponudila priložnost, da dobi že četrto večetapno dirko letos. A Roglič je poudarjal, da to ne bo enostavno, saj še ni v pravi formi, imel je tudi težave z boleznijo in je moral jemati antibiotike.

Alaphilippe 17 sekund pred Poelsom

Njegova pričakovanja, da bo Alaphilippe na zahtevni šesti etapi napadal, so se uresničila, Francoz iz ekipe Quick-Step Floors pa je tako oblekel zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku. "Vsi v ekipi so delali zame, predvsem Bob Jungels, tako da sem bil na koncu v drobrem položaju. Poels je bil sicer bolj svež, ampak lahko sem zelo zadovoljen s prevzemom zelene majice," je povedal Alaphilippe. Drugi v skupnem seštevku je Poels (+0:17), tretji Roglič (+0:32). Dirka po Britaniji se bo končala v nedeljo, obe preostali etapi sta ravninski. Sobotna bo z 215 km najdaljša.

Rodriguez dobil etapo, Harrada obržal rdečo majico

Na Dirki po Španiji je presenetil Oscar Rodriguez, ki je na gorski 13. etapi s ciljnim vzponom na La Camperono (1.600 m nadmorske višine) za 19 sekund premagal prvega zasledovalca Rafala Majko, Dylan Teuns pa je na tretjem mestu zaostal pol minute. "Ne morem verjeti, da sem prvič v karieri zmagal, in to kar na Vuelti," je bil presrečen 23-letni Rodriguez. V skupnem vodstvu je ostal Jesus Herrada, je pa drugouvrščeni Simon Yates zaostanek znižal za minuto in 40 sekund, na 1:42.

Vikend prinaša novi dve gorski etapi, nedeljska bo še posebej težka, saj kolesarje čaka ciljni vzpon na Lagos de Covadongo (1.110 m), ki je dolg 12,6 km, naklon pa je do 17,5-odstoten.

DIRKA PO BRITANIJI, 6. ETAPA, 168 km Barrow in Furness - Whinlatter: 1. W. POELS NIZ 4:01:51 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:02 3. H. J. CARTHY VB 0:12 4. J. HIVERT FRA 0:21 5. P. BEVIN AVS 0:21 6. T. PIDCOCK VB 0:21 Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 19:46:54 2. W. POELS NIZ +0:17 3. P. ROGLIČ SLO 0:32 4. P. BEVIN NZL 0:46 5. B. JUNGELS LUK 0:51 6. J. SÜTTERLIN NEM 0:58

DIRKA PO ŠPANIJI, 13. ETAPA, 175 km: Candas - La Camperona: 1. O. RODRIGUEZ ŠPA 4:17:05 2. R. MAJKA POL +0:19 3. D. TEUNS BEL 0:30 4. B. LAMBRECHT BEL 0:38 5. L. DE PLUS BEL 0:43 6. M. KUDUS ERI 1:00 7. I. ZAKARIN RUS 1:12 8. P. SERRY BEL 1:21 9. E. RAVASI ITA 1:25 10. B. KING ZDA 1:27 ... 106. L. MEZGEC SLO 19:15 134. L. PIBERNIK SLO 27:21 Po 13. etapi: 1. J. HERRADA ŠPA 54:50:19 2. S. YATES VB +1:42 3. N. QUINTANA KOL 1:50 4. A. VALVERDE ŠPA 1:54 5. M. A. LOPEZ KOL 2:23 6. R. URAN KOL 2:33 7. I. IZAGIRRE ŠPA 2:35 8. T. GALLOPIN FRA 2:40 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 2:44 10. E. BUCHMANN NEM 2:47 ... 147. L. PIBERNIK SLO 2:28:19 154. L. MEZGEC SLO 2:34:51

