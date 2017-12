Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 15 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je letos postal prvi Slovenec z etapno zmago na Dirki po Franciji. Foto: Reuters Dodaj v

Roglič podaljšal pogodbo, na Touru cilj etapne zmage

"Imamo dober načrt za prihodnost"

23. december 2017 ob 08:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski kolesar Primož Roglič je podaljšal pogodbo z nizozemsko ekipo LottoNl-Jumbo do leta 2020. Enako je storil tudi nizozemski sprinter Dylan Groenewegen.

Oba bosta v sezoni 2018 tako kot letos nastopila na Dirki po Franciji in lovila etapne uspehe. "Imamo dober načrt za prihodnost," je med petkovo predstavitvijo ekipe in po podaljšanju pogodbe dejal Roglič. Groenewegen pa je povedal: "Logično je, da sem podaljšal pogodbo. Imam veliko zaupanja v ekipo, ekipa pa verjame vame."

Roglič in Groenewegen sta letos na Dirki po Franciji dobila etapo, nove uspehe na največji dirki bosta skušala doseči tudi v sezoni 2018. Vodja ekipe LottoNl-Jumbo Richard Plugge je ob tem razkril podrobnejši načrt dirk svojih kolesarjev. Roglič se ne bo osredotočil na boj za skupno razvrstitev, temveč bo lovil etapne zmage, skupaj z Robertom Gesinkom bo skušal pomagati kapetanu Stevenu Kruijswijku.

Roglič je že opravil prve priprave na novo sezono. Med njimi pa je ekipo nekoliko pretresla nespametna poteza treh kolesarjev. Juan-Jose Lobato, Antwan Tolhoek in Pascal Eenkhoorn so namreč predčasno odšli domov, potem ko so jih ujeli z nedovoljenimi uspavalnimi tabletami, za katere niso dobili dovoljenja ekipe. Po pogovoru je LottoNl-Jumbo odpustil Lobata, Tolhoeka in Eenkhoorna pa suspendiral za dva meseca.

T. J.