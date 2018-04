Roglič pravi, da je trenutno v življenjski formi

Obeta se spektakularna Dirka po Sloveniji

13. april 2018 ob 14:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Nimam se za kronometrista, hočem biti kompleten kolesar," pravi Primož Roglič, ki pa bo na Dirki po Sloveniji med favoriti tudi zaradi zadnje etape, ko bo na sporedu vožnja na čas.

Prireditelji Dirke po Sloveniji (13. junij do 17. junij) so na novinarski konferenci predstavili letošnjo dirko, jasno pa je, da bo na koncu zeleno majico za najboljšega v skupnem seštevku dobil tisti, ki je res kompleten kolesar. V prvih dveh dneh bodo na svoj račun prišli šprinterji (favoriti bodo Kittel, Cavendish, Ewen, morda tudi Mezgec), nato bosta dve etapi za kolesarje, ki odlično vozijo v klanec, na koncu pa bo zmagovalca odločil kronometer od Trebnjega do Novega mesta.

Trasa, ki zahteva kompletnega kolesarja

Slovenski favorit bo Primož Roglič, ki je tudi eden izmed ambasadorjev letošnje dirke. Prav zaradi njega je bila današnja novinarska konferenca v Ljubljani izjemno dobro obiskana. Je Roglič že prej vedel, kakšne bodo posamezne etape? "Ne. Danes, ko so predstavili celotno traso, sem prvič izvedel podrobnosti. Zadovoljen sem, zanimiva trasa, ki zahteva kompletnega kolesarja. Zagotovo bo boj za zeleno majico potekal do zadnjega dne in kronometer bo določil končnega zmagovalca."

"Vedno je težko dirkati in še težje zmagati"

Zakaj se je Roglič z ekipo LottoNL-Jumbo odločil, da gre pred Dirko po Franciji v Slovenijo in ne na kriterij Dauphine ali na Dirko po Švici? "Vedno je lepo biti doma in dirkati na cestah, kjer treniraš večino časa. To je nekaj posebnega. Lepo bo nastopiti na domači dirki in priti z mojo ekipo prvič v Slovenijo. Ni jih bilo najlažje prepričati, ampak na koncu so bili vsi navdušeni. To bo zadnja etapna dirka pred Tourom in bo služila kot generalka, kot zaključna priprava za Tour, da vidimo, kje smo. Je pa vedno težko dirkati in še težje zmagati."

Hitro se je vse sestavilo

28-letni Roglič si seveda želi, da bi ohranil izjemno pripravljenost z Dirke po Baskiji, kjer je s končno zmago že uresničil letošnji cilj. "Že na Tirreno-Adriatico sem želel zmagati, a nisem imel sreče. A takoj na naslednji dirki se je vse sestavilo. Odslej bo manj pritiska. V nadaljevanje sezone grem lahko sproščeno. Dokazal sem, da se lahko kosam z najboljšimi. Želel bi si seveda ohraniti to raven forme, a v vrhunskem športu moraš biti na 102 odstotkih, da si na vrhu. Te forme ni preprosto ohranjati. Ni pa skrivnost, da sem najbolje pripravljen v življenju."

Roglič sicer ta teden počiva in celi poškodbe, ki jih je dobil ob padcu na zadnji etapi Dirke po Baskiji. "Še vedno imam nekaj oteklin. To moram pozdraviti in se potem optimalno pripraviti na Dirko po Romandiji."

Tomaž Okorn