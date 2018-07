Roglič pred tem, da spiše slovensko kolesarsko zgodovino

Športna zgodba Dareta Ruparja

24. julij 2018 ob 07:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

105. kolesarska Dirka po Franciji vstopa v zadnji teden, ki bo glede na razporeditev pri vrhu izjemno pester. Primož Roglič je na položaju, kjer slovenski kolesar na francoskem krogu še ni bil.

Dobrih 800 kilometrov je še pred karavano na poti proti Parizu. Zelo zanimiv pa bo tudi boj znotraj Skya, ki ima na vodilnih mestih dva svoja kolesarja. Veliko zanimivosti je povezanih z najbolj odmevno in za mnoge tudi daleč največjo kolesarsko prireditvijo na svetu. Tour je del športne julijske ponudbe vsako leto, ravno v ponedeljek pa je minilo 23 let od zadnje zmage Španca Migela Induraina, ki je zadnji, ki mu je na Touru uspelo zmagati petkrat. Da ponovi njegov dosežek je še vedno v igri Chris Froome, ki za svojim moštvenim kolegom zaostaja za dobro minuto in pol. Prav Froome se je na prosti dan oglasil in zatrdil, da nima nikoli nič proti če zmagujejo kolesarji Skya in da ni potrebno da je to le on.

Kakšni so načrti pri nebeških pa vedo le tisti, ki imajo v rokah taktirko moštva in nedvomno bo čutiti tudi pritisk tistih, ki prispevajo največ denarja za delovanje moštva, ki je med najbogatejšimi v svetu kolesarskega športa. Obenem bo po zmagi na Giru pred le nekaj tedni tudi Froome povedal ali je pripravljen za vse napore zadnjega tedna. Ne smemo pa mimo tega da je v Keniji rojeni Britanec tudi letošnjo rožnato majico osvojil z dvema bleščečima napadoma v zadnjem tednu. Nedvomno drži, da letošnji Tour še zdaleč ni odločen in tudi podoba najboljše deseterice ne.

Podobno se nam zdi, da je tudi pri Lottu Jumbu kot pri Skyju in v ospredje nekako silita dva kolesarja. Ali oba tudi kapetana ali ne. Tudi prvi mož nizozemske vrste je bil včeraj zelo diplomatski, ko je na vprašanje, kaj pričakuje od Rogliča, ki je šele na svojem tretjem Grand Touru, v zadnjem tednu, odgovoril, da bo vse opravil tako kot mora. Nizozemci so nas v nedeljo celo presenetili s tem da so nam prikazali vse podrobnosti dogovora pred etapo. Seveda nam niso posebej razkrili, da je šlo za sobotni sestanek, ampak kljub vsemu je to povsem nenavadno v svetu kolesarskega športa. Koliko je bilo to tudi zavajanje nasprotnikov pa je težko reči. Že pred zadnjim tednom so pri Lottu Jumbu lahko izjemno zadovoljni da imajo tako visoko dva kolesarja. Kdo bo dobil dvignjen palec iz spremljevalnega avta pa bomo vedeli najkasneje v petek pred kronometrom.

Tam je Roglič nedvomno boljši od Stevena Kruijsvika, ki je na startnem seznamu napisanem na vrhu moštva. To pa v kolesarskem žargonu pomeni da je kapetan moštva, ki so mu podrejeni vsi okrog njega. Na vrhu Skyja je seveda branilec lanske zmage Froome. So pa pri Skyju zaradi nove neumnosti in pretepanja med etapo ostali brez Italijana Giannija Moscrona, ki ga bodo močno pogrešali. Sploh zdaj ko je v posameznem moštvu le osem kolesarjev in ne več devet kot v zadnjih letih. Moscron pa je za moštvo, ki meri najviše, v etapah, ki še sledijo, precej bolj pomemben kot denimo sprinter Dylan Groenevegen, ki je že doma.

Primož Roglič je blizu tega, da bo spisal slovensko kolesarsko zgodovino, saj sta bila doslej najviše na 9. mestu Tadej Valjavec in Jani Brajkovič. Lotto Jumbo pa kot pravi kolesarski palček zares odločno rovari v peskovniku največjih. Tudi zavoljo našega Rogle.

Dare Rupar, Val 202