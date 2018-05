Roglič: V kolesarstvu težko kaj dosežeš sam

1. maj 2018 ob 17:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Stavnice niso bile na naši strani, a dokazali smo, da lahko zmagujemo dirke. Vsi se ogromno naučimo in rastemo s temi uspehi," je po zmagah v Baskiji in Romandiji dejal slovenski kolesarski as Primož Roglič, član ekipe Jumbo Lotto.

"Vsi smo lahko samo uživali v svojih predstavah in tudi vse je potekalo, kot smo predvidevali, in bili vsi srečni ob tem uspehu," je 28-letni Roglič med drugim povedal v pogovoru z Daretom Ruparjem za Val 202. Intervju si preberite spodaj.

Z nami je junak zadnjega obdobja v kolesarskem športu Primož Roglič. Četrtega v svetovni seriji ali pa 18. na svetovni lestvici še nikoli nismo imeli. Sam bi se najprej ustavil pri tem, kar ste počeli po Romandiji v primerjavi z Baskijo. Obakrat na koncu zmagovalec, ampak tukaj se mi zdi, da ste bili povsem mirni ves čas oziroma imeli ste ves čas vse pod nadzorom. In predvsem ste imeli okrog sebe fante, ki so vam pomagali. Steven Kruiswijk, za katerega vemo, kaj pomeni v Lotto Jumbo, je na koncu celo rekel, da je ponosen na to, da je lahko kolesaril z vami, označil vas je kar za "special one" (posebnega)?

Ja, res je, kot ste omenili, nekako vedno prva zmaga je pomenila to, da je bila Baskija. Druga zmaga pa potem v Romandiji, ko smo vsi že znali in vedeli, kako bi vse to naredili in je lahko potekalo vse bolj rutinirano. Na koncu smo bili vsi zelo srečni, zadovoljni in ponosni, da smo lahko del take ekipe.

Po Baskiji ste nam rekli: svoj cilj za letos sem dosegel, zdaj sem lahko popolnoma sproščen oziroma bi lahko zaključili, da tako sproščenega in prepričanega vase, kot ste bili tokrat, vas še nismo videli. Tudi tisti sobotni napad, sami ste odgovorili, ko pa je bilo potrebno, je ekipa poskrbela za vas.

Res je. Zavedal sem se, da je res vse potekalo, tako kot smo si zamišljali. Vsi smo lahko samo uživali v svojih predstavah in tudi vse je potekalo, kot smo predvidevali, in bili vsi srečni ob tem uspehu.

Steven Kruijswik, vsi vemo, kaj pomeni za Lotto Jumbo, tudi za nizozemsko kolesarstvo. Bil je tudi vodilni na Dirki po Italiji. Zdaj ste vi v vlogi kapetana. Kako je on to sprejel? Očitno pri Lottu vedo, kaj imajo v vas. Seveda pa mimo tega, da je kolesarstvo ekipni šport, niti Steven, niti vi, niti pri Lottu Jumbu ne morejo.

Res je, tako kot vedno povem in ponavljam. Sem zelo vesel, da sem ob takih uspehih član te ekipe. Vsi vemo, da sam v kolesarstvu težko kaj dosežeš. Vsak mora dati od sebe 110 odstotkov, da dosežemo neko zadevo, rezultat. Se mi zdi, da smo lahko ponosni in srečni. Vesel sem bil, da sem lahko dirkal s Stevenom. Izkazal se je kot izjemni pomagač in v veselje mi je bilo dirkati z njim.

Morda na Lotto Jumbo ni stavil nihče, a kot ekipa na začetku sezone dokazujete, da ste homogeni in izjemno močni.

Res je. Stavnice niso bile na naši strani, a dokazali smo, da lahko zmagujemo dirke. Vsi se ogromno naučimo in rastemo s temi uspehi.



Vem, da na številke veliko ne daste. Četrti v svetovni seriji, 18. na svetovni lestvici. Vam to pomenijo zgolj številke in enostavno greste naprej s svojim razmišljanjem. Kajti pri vas je bolj pomembno kot te številke tisto, kar se vi osredotočite in kar imate vi v glavi?

Res je. Ne spremljam veliko statistike in vsega tega. Imam svoje cilje, ki jim poskušam slediti in jih seveda čim bolj uresničiti.

Nazadnje, ko smo bili skupaj, ste rekli, Dirka po Sloveniji. Zdaj že odštevamo, kolikokrat gremo še spat, da vas pozdravimo v Lendavi, na štartu slovenske pentlje. Kakšni so vaši načrti v tem obdobju? Na Giru vas ne bo, kriterij Dauphine pred dirko po Sloveniji ali ne?

Imam precej ogledov prog in tras za svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Innsbrucku. Potem ogled tras Toura, Alp in Pirenejev ter kock. Tako da me čaka ogromno dela. Se pa zagotovo že veselim vnaprej domače dirke in nastopa pred domačim občinstvom.

Slišal sem, da ste se takoj po Baskiji odpravili že v Pireneje in da ste bili tudi že na progi v Innsbrucku? Koliko to drži? Kaj je tisto, kar vas najbolj zanima? V Innsbrucku kronometer, kjer ste svetovni podprvak, ali morda tudi cestna dirka. Vemo, da bo Innsbruck pisan na vašo kožo. Po drugi strani pa bodo na Touru tudi razmišljali o Rogliču.

Takoj po Baskiji sem si ogledal traso kronometra, ki bo potekala kot 20., predzadnja etapa Toura. V Innsbrucku me pa zanima tako cestna dirka kot tudi kronometer, tako da si bom skušal čim bolje ogledati in se potem pripraviti na svetovno prvenstvo.

