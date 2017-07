Roglič v lovu za zmago izenačil najboljšo slovensko uvrstitev

Froome zadržal 18 sekund prednosti

16. julij 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 18:52

Le Puy en Velay - MMC RTV SLO

Bauke Mollema je dobil zanimivo 15. etapo Dirke po Franciji. Med najbližjimi zasledovalci nizozemskega kolesarja je bil tudi Primož Roglič, ki je v cilj prišel na četrtem mestu.

Mollema, ki je prvič v karieri dobil etapo na največji dirki na svetu, je presenetil na spustu. Dober kilometer pred koncem zadnjega vzpona sta med najbližjimi zasledovalci napadla Roglič in Warren Barguil. Kmalu sta se jima pridružila še Diego Ulissi in Tony Gallopin. Četverica se je podala v lov za Mollemo, ki je imel približno 20 sekund naskoka za zadnjih 13 kilometrov, a je imel Nizozemec dovolj moči.

Tudi letos smo na MMC-ju pripravili nagradno igro Navidezna dirka. Še vedno se lahko prijavite, letos prvič podeljujemo nagrade tudi za zmagovalce posameznih etap! V 15. etapi je največ točk zbral uporabnik Yebach (278 točk), ki bo za nagrado prejel knjigo Klub rumene majice – kako razmišljajo zmagovalci Dirke po Franciji avtorja Edwarda Pickeringa in bidon.

Enako nagrado bodo prejeli vsi dnevni zmagovalci gorskih etap in obeh kronometrov, medtem ko bodo preostali dnevni zmagovalci prejeli knjigo Dirka po Italiji: zgodovina najznamenitejših Girov avtorja Brendana Gallagherja in bidon.

Upoštevane so spremembe, ki so opravljene do 11.00 za vsak dan. Podrobnejša navodila lahko preberete tukaj.



Skupni zmagovalec bo dobil 300 evrov vplačila v sklad ALTA GLOBAL, drugi 200 evrov in tretji 100 evrov vplačila v isti sklad. Prvih deset bo prejelo bidon.



Zadržal je prednost, med zasledovalci pa ni bilo prave složnosti, da bi jim lov uspel. Ko je Mollema imel še več kot deset sekund naskoka pred zadnjima dvema kilometroma in pol, je bilo jasno, da je etapna zmaga oddana. Zasledovalci so se potem udarili le za drugo mesto. Barguil je hitro prepustil, Ulissi je bil najmočnejši, Gallopin je zasedel tretje mesto, Roglič pa je bil četrti, s čimer je izenačil najboljšo slovensko uvrstitev na etapah Dirke po Franciji. Četrti je bil tudi leta 2002 Andrej Hauptman.

Približno 130 kilometrov pred ciljem je 23 kolesarjev ujelo peterico ubežnikov. Tedaj so imeli pred glavnino z rumeno majico okoli pet minut naskoka, 50 kilometrov pred ciljem pa je narasla že na osem minut. Skupina je nekaj časa vozila skupaj, nato je bil sam v begu Tony Martin, ki pa so ga ujeli v vzponu, nato pa je Mollema napadel na spustu.

"Neverjetno. Zelo sem vesel, da mi je končno uspelo dobiti etapo. Kar ne morem verjeti. Zadnja leta sem trdo delal za to. Nekajkrat sem bil zelo blizu in res sem si želel etapne zmage. To je bil moj letošnji cilj. Vedel sem, da je tokrat moja priložnost. Že v soboto sem vedel. Težko sem sicer prišel v begu, potem pa sem napadel in še nikoli nisem tako dolgo vozil sam. Nedvomno je to moja največja zmaga. Tour je vendarle nekaj posebnega in to so bile moje sanje," je povedal Mollema.

Froome imel težave, a zadržal prednost

Razburljivo je bilo tudi v ozadju okoli rumene majice. Namreč Chris Froome, ki je v soboto znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku, je imel dobrih 40 kilometrov pred ciljem težave s kolesom. Zamenjati je moral zadnje kolo in hitro je proti glavnima zasledovalcema Fabiu Aruju in Romainu Bardetu izgubil skoraj minuto. Kolesarji AG2R La Mondiale so za Bardeta prevzeli narekovanje ritma. Froome pa je s pomočjo moštvenih kolegov vendarle ujel. Sprva sta mu pomagala Mikel Nieve in Sergio Henao, ki sta vmes popustila in Britanec je ostal celo sam. Nato ga je počakal Mikel Landa, ki je bil v skupini z Arujem in Bardetem.

S pomočjo Španca je Froome nadoknadil minuto in razmeroma hitro ujel tekmece, a ob tem potrošil veliko moči. Na predzadnjem klancu je sicer napadel Bardet, a so ostali hitro odgovorili. Froome je tako zadržal 18 sekund naskoka pred Aruje. Na šesto mesto se je prebil Dan Martin, iz deseterice pa je izpadel Nairo Quintana, ki je imel veliko težav in je stik s konkurenti za visoka mesta v skupnem seštevku izgubil že pred zadnjima vzponoma.

Roglič trenutno 32., Brajkovič 39.

V skupnem seštevku je Roglič napredoval na 32. mesto. Pridobil je tudi Janez Brajkovič, ki je bil tokrat 56., v skupni razvrstitvi pa se je pomaknil na 39. Roglič je v boju za pikčastno majico za najboljšega na gorskih ciljih, ki ostaja trdno v rokah Barguila, napredoval na drugo mesto.

Karavana vstopa v zadnji teden dirke. V ponedeljek je prost dan, hribolazci pa bodo na svoj račun prišli še v sredo in četrtek, ko bosta zadnji gorski etapi v Alpah.

15. ETAPA Laissac Severac l'Église-Le Puy en Velay, 189,5 km: 1. B. MOLLEMA NIZ 4:41:47 2. D. ULISSI ITA +0:19 3. T. GALLOPIN FRA isti 4. P. ROGLIČ SLO čas 5. W. BARGUIL FRA 0:23 6. N. ROCHE IRS 1:00 7. L. CALMEJANE FRA 1:04 8. J. BAKELANTS BEL vsi 9. T. PINOT FRA isti 10. S. PAUWELS BEL čas ... 28. C. FROOME VB 6:25 31. F. ARU ITA isti čas 56. J. BRAJKOVIČ SLO 11:40 149. G. BOLE SLO 26:32 151. B. BOŽIČ SLO isti čas Skupni vrstni red po 15. etapi: 1. C. FROOME VB 64:40:21 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:23 4. R. URAN KOL 0:29 5. D. MARTIN IRS 1:12 6. M. LANDA ŠPA 1:17 7. S. YATES VB 2:02 8. L. MEINTJES JAR 5:09 9. A. CONTADOR ŠPA 5:37 10. D. CARUSO ITA 6:05 ... 32. P. ROGLIČ SLO 58:00 39. J. BRAJKOVIČ SLO 1:13:49 141. G. BOLE SLO 2:35:37 165. B. BOŽIČ SLO 2:58:05 Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 373 točk 2. M. MATTHEWS AVS 294 3. A. GREIPEL NEM 187 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 116 točk 2. P. ROGLIČ SLO 38 3. T. DE GENDT BEL 36 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 64:42:23 2. L. MEINTJES JAR +3:07 3. P. R. LATOUR FRA 11:39

M. R., T. J.