Roglič v odličnem položaju na Dirki po Britaniji, Thomas in Froome zaostala

Meyer dobil drugo etapo

3. september 2018 ob 18:44

Barnstable - MMC RTV SLO

Primož Roglič je na drugi etapi Dirke po Britaniji osvojil šesto mesto. Za zmagovalcem Cameronom Meyerjem je zaostal dve sekundi. Geraint Thomas in Chris Froome sta močno zaostala.

Po 174 km od Cranbrooka do Barnstabla je Avstralec Meyer za sekundo ugnal Italijana Alessandra Tonellija, dve sekundi so zaostali Roglič, Novozelandec Patrick Bevin, Francoz Julian Alaphilippe, Nemec Jasha Sütterlin, Nizozemec Wout Poels, Avstralec Chris Hamilton in Luksemburžan Bob Jungels.

Glavna zvezdnika dirke Thomas in Froome sta izgubila vse možnosti za skupno zmago. Zmagovalec letošnjega Toura je bil 60., zaostal je tri minute in 22 sekund. Froome je končal na 91. mestu, izgubil je kar enajst minut in 54 sekund. Toliko je zaostal tudi specialist za vožnjo na čas Tony Martin, ki je zasedel 114. mesto. Kapetan ekipe Sky bo zdaj zelo verjetno Wout Poels. Nizozemec je končal tik za Rogličem.

Skupno vodstvo je prevzel Tonelli, ki ima po dveh etapah enak čas kot Meyer. Roglič je deveti, 12 sekund za nosilcem majice vodilnega.

Dan Martin končal Vuelto

Kolesar ekipe UAE Emirates Dan Martin je na prosti dan zaključil z Vuelto, saj pričakuje rojstvo dvojčkov. Njegovo moštvo mu je dovolilo, da odide domov v Andoro k ženi.

"Po posvetu z ekipo in zdravniki v Andori smo prišli do zaključka, da je najbolje, če odidem domov v Andoro in stojim ob strani ženi pri rojstvu dvojčic. Vuelta je zame izjemna izkušnja. Pomagal sem Fabiu Aruju. Dirka ni potekala po naših načrtih, toda užival sem, kot sem bil na cesti kapetan teh mladih fantov. Prišel je čas, da grem domov in sem ob ženi. Hvala moštvenim kolegom za podporo in razumevanje, ni mi lahko, ko grem sredi dirke domov. Hvala pa tudi vodstvu ekipe za podporo," je povedal Martin.

A. G.