Roglič v pričakovanju četrtkovega kronometra

Kolesarska zgodba Dareta Ruparja

4. april 2018 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

V teh dneh nas znova navdušuje že lep čas naš najboljši na svetovni lestvici Primož Roglič, ki je na obeh uvodnih etapah dirke po razgibanih cestah Baskije osvojil 2. mesto.

Pred njim je bil obakrat le čudežni deček francoskega kolesarskega športa Julien Alaphilippe, za katerega imajo v deželi Toura velika pričakovanja za naslednje desetletje in pol. Roglič, ki je prišel na preizkušnjo po Baskiji odlično pripravljen, bo svoje največje sposobnosti poskusil unovčiti jutri, ko bo na sporedu posamična preizkušnja na čas.

Postavitev proge v Baskiji je že od nekdaj med najbolj zahtevnimi v celotni sezoni. Sploh ko govorimo o enotedenskih preizkušnjah. Blizu je morda le še Romandija, kjer se dirka po francoskem delu Švice. Sem pa prepričan, da bi se Roglič s tako formo, ki jo ima v tem tednu, zlahka meril s konkurenti tudi na drugih preizkušnjah najvišjega razreda.

Ob vsem sta v Baskiji zraven še dva kolesarja podobnih sposobnosti, ki jih ima Roglič. Simon Špilak in Jan Polanc. Za razliko od Rogliča pa sta oba v službi svojih kapetanov, Rusa Ilnurja Zakarina in Portugalca Ruia Coste. Kaj pa v kolesarskem svetu pomeni biti kapetan, pa vsi, ki poznate razmere v tej športni panogi, dobro veste.

Ob Baskiji, ki bo za slovenski del kolesarskih zanesenjakov najmanj do sobote popolnoma v ospredju, pa v teh aprilskih dneh nikakor ne smemo niti mimo klasičnih enodnevnih dirk na severu Evrope. Tisti, ki prisegajo, da je dirka Po Flandriji največja med največjimi enodnevnimi klasikami, ste svoje že videli v nedeljo. Ta konec tedna, ki je pred nami, pa nam ponuja še en kolesarski pekel – dirko med Parizom in Roubaixom.

Tudi na enodnevnih dirkah naših zastopnikov ne manjka. Seveda nimajo tako odmevnih uspehov, kot jih znova niza Primož Roglič, ali pa jih je na nedavni preizkušnji po Kataloniji prikazoval Matej Mohorič, ki je v točkovanju svetovne serije v tem letu celo nekaj mest pred našim svetovnim podprvakom v vožnji na čas. Obenem pa kolesarski svet nikakor ni spregledal Mohoričeve odločilne pomoči zmagovalcu prvega od kolesarskih spomenikov sezone med Milanom in San Remom, kjer je do zmage potegnil domačina Vincenza Nibalija.

Sicer pa morda vsaj s tančico lahko že odkrijemo, da prireditelji letošnje jubilejne 25. dirke Po Sloveniji veliko truda vlagajo v to, da bi junija pri nas videli tudi Zasavca, ki je dirko Po Sloveniji dobil tik pred odhodom k nizozemskemu Lottu Jambu. Ob jubileju bo očitno tudi zasedba v drugih moštvih zelo dobra, saj kaže na to, da se bo med Girom in Tourom pri nas zaustavilo kar šest moštev svetovne serije. O podrobnostih pa nas bodo prireditelji seznanili že naslednji konec tedna.

Dare Rupar, Val 202