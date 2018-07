Roglič z veličastno zmago na kraljevski etapi do tretjega mesta

Thomas zanesljivo zadržal rumeno majico

27. julij 2018 ob 12:10,

zadnji poseg: 27. julij 2018 ob 17:49

Lourdes - MMC RTV SLO

Primož Roglič je v velikem slogu dobil kraljevsko etapo Dirke po Franciji prek treh znamenitih prelazov v Pirenejih. Z izjemnim spustom je prišel tudi na tretje mesto v skupnem seštevku.

Najboljši slovenski kolesar je skušal na zadnjem vzponu ekstra kategorije na letošnjem Touru na prelaz Aubisque streti Chrisa Frooma. Britanec je zaostal že pol minute, a se je uspel pod vrhom vrniti. Na vratolomnem spustu je Roglič silovito pospeševal in se otresel tekmecev. Ves čas je bil v vodstvu, v zadnjih 10 kilometrih pa je proti tekmecem napravil nekaj metrov prednosti, ki so bili dovolj za etapno zmago.

Na cilju je imel 19 sekund naskoka pred Geraintom Thomasom, ki je vse bližje skupni zmagi. Tretje mesto je zasedel Francoz Romain Bardet, Froome pa je bil z enakim zaostankom osmi.

Najboljši kronometristi sveta v boju za drugo mesto

V skupnem seštevku se je Roglič prebil na tretje mesto in zaostaja le še 19 sekund za Tomom Dumoulinom, pred Froomom pa ima 13 sekund prednosti. Odločitev bo padla na sobotnem kronometru (31 km), ki je pisan na kožo Rogliču. V vožnji na čas sta izvrstna tudi Dumoulin in Froome. Nizozemec, Slovenec in Britanec so bili prvi trije na lanskem svetovnem prvenstvu na Norveškem.

"Noro! Res sem zadovoljen, da mi je končno uspelo. To je bila najtežja etapa letošnjega Toura in zelo sem zadovoljen, da sem zmagal. Skušal sem z napadi nekajkrat, težko je bilo, saj sem bil sam. Na zadnjem vzponu sem šel na vse ali nič. Ko sem na spustu pridobil nekaj razlike, sem vedel, da me bodo težko ujeli," je v pogovoru za TV Slovenija pojasnil 28-letni Zasavec, ki je 19. julija lani postal prvi Slovenec z etapno zmago na Touru.

Misli je že usmeril proti soboti, ko bo padla odločitev: "Vožnja na čas je enaka za vse. Vsi začnemo z ničle. Jutri je nov dan, znova bom moral biti osredotočen, zagotovo bom dal vse od sebe."

Klasika v Pirenejih - Aspin, Tourmalet in Aubisque

Etapa je kolesarje znova popeljala globoko v Pireneje, premagati so morali kar šest zelo napornih vzponov, vključno z Aspinom, Tourmaletom in Aubisquom, ki skupaj s Peyresourdom – ta letos ni uvrščen na traso – sicer tvorijo t. i. krog smrti.

Etapa se je začela na 408 m nadmorske višine v Lourdesu, po slabih 60 kilometrih je sledil vzpon na Aspin (1.490 m nadmorske višine, 12 km ob 6,5-odstotnem naklonu). Sledilo je trpljenje na vzpon ekstra kategorije, Tourmalet (2.115 m nadmorske višine, 17,1 km ob 7,3-odstotnem povprečnem naklonu).

Alaphilippe potrdil pikčasto majico

Vrh Tourmaleta je prvi prečkal "kralj gora" Julian Alaphilippe, ki si je že zagotovil pikčasto majico za najboljšega hribolazca na letošnjem Touru. Sledilo mu je še pet kolesarjev. Šesterica je imela pred glavnino z rumeno majico in Rogličem slabe tri minute prednosti. Vmes je bil nevaren Španec Mikel Landa, skupaj sedmi, virtualno že prehitel Rogliča, Frooma in tudi Dumoulina, a je nato po odličnem narekovanju ritma Roberta Gesinka prednost padla pod dve minuti.

Žilavi Froome premagal veliko krizo

Na sporedu je bil še zadnji vzpon na letošnjem Touru, 16,6 km klanca na Aubisque. Ekipa Sky je narekovala ritem v skupini favoritov, Dumoulin je najprej napadel 33,5 km pred ciljem, nato pa se je Roglič skušal otresti Frooma. Prvič je štirikratni zmagovalec še lahko odgovoril, nato pa je popustil in Zasavcu sta lahko sledila le še Dumolin in Thomas. Froome je bil v veliki krizi, a je stisnil zobe in s pomočjo Egana Bernala uspel priključiti. Popolnoma je omagal junak sredine etape Nairo Quintana, ki je izgubil več kot sedem minut.

"Rogla" na spustu razred zase

V zadnjih dveh kilometrih vzpona so sledila nova pospeševanja 28-letnega slovenskega kolesarja, ki so zmagovalca letošnje Dirke po Italiji pahnila v nove težave. Roglič je nato navduševal tudi še ves zaključni 20-kilometrski spust. Ves čas je bil v vodstvu, v zadnjih 10 kilometrih pa je proti tekmecem napravil nekaj metrov prednosti, ki so bili dovolj za etapno zmago. Po 200,5 kilometra je v Larunsu dvignil roke v zrak.

19. etapa, Lourdes-Laruns, 200,5 km: 1. P. ROGLIČ SLO 5:28:17 2. G. THOMAS VB +0:19 3. R. BARDET FRA vsi 4. D. MARTIN IRS 5. R. MAJKA POL 6. T. DUMOULIN NIZ isti 7. M. LANDA ŠPA 8. C. FROOME VB čas 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:31 10. I. ZAKARIN RUS isti čas ... 19. N. QUINTANA KOL 7:09 129. K. KOREN SLO 38:23 143. P. SAGAN SLK isti čas

Skupni vrstni red po 19. etapi: 1. G. THOMAS VB 79:49:31 2. T. DUMOULIN NIZ +2:05 3. P. ROGLIČ SLO 2:24 4. C. FROOME VB 2:37 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 4:37 6. M. LANDA ŠPA 4:40 7. R. BARDET FRA 5:15 8. D. MARTIN IRS 6:39 9. N. QUINTANA KOL 10:26 10. I. ZAKARIN RUS 11:49 11. B. JUNGELS LUKS 15:54 12. J. FUGLSANG DAN 16:36 13. P.-R. LATOUR FRA 20:21 14. A. VALVERDE ŠPA 25:50 15. E. BERNAL GOMEZ KOL 26:08

...

101. K. KOREN SLO 3:11:00

A. G.