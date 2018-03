Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odbojkarice Calcita so se vrnile po zaostanku 0:2 v nizih. Foto: Klemen Brumec Dodaj v

Rogožanke blizu presenečenja v Kamniku

Gladka zmaga Nove KBM Branika

26. marec 2018 ob 12:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

V državnem odbojkarskem prvenstvu za ženske sta se začele polfinalna obračuna. Calcit Volley je bil proti Formuli Formis že v izgubljenem položaju, a je v razburljivi končnici petega niza le prišel do zmage.

Rogožanke, ki so Kamničankam v prvenstvu že zadale en poraz, so osupnile nabito polno dvorano v Kamniku in z 28:26 dobile prvi niz, nato pa, na račun dobrih začetnih udarcev Ane Pehnec in Teje Bavdaž ter na krilih Darje Eržen (24 točk) in Nine Kotnik (17 točk), prepričljivo slavile še v drugem.

V tretjem nizu so gostje povsem popustile pri sprejemu, Kamničanke so se razigrale v napadu, v bloku sta bili uspešni Katja Mihevc in Tina Grudina. Prav slednja je v izenačeni končnici 4. niza, z bloki in prodornimi napadi, poskrbela, da so ljubitelji odbojke spremljali še 5. niz. V njem sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, v zaključku obračuna pa so Mihevčeva, Katja Mihalinec in Alexandra Frantti svojo ekipo le popeljale do zmage s 15:13.

Na drugi tekmi so odbojkarice Nove KBM Branika s 3:0 odpravile Alianso Šempeter. Zmago so branilk naslova so zrežirale predvsem Iza Mlakar z 20 točkami ter Anita Sobočan in Ela Pintar, ki sta jih dodali po deset. V vrstah Šempetrank je bila najučinkovitejša Neja Lakovšek z desetimi točkami, sicer pa varovanke Bena Božiča razpoloženim Mariborčankam, tako kot že na obeh obračunih rednega dela prvenstva, tudi tokrat niso bile kos.

Drugi polfinalni tekmi bosta v sredo v Šempetru in Hočah. Obe se bosta začeli ob 19. uri.

DRŽAVNO PRVENSTVO (Ž)

1. DOL, polfinale



Prvi tekmi:

NOVA KBM BRANIK - ALIANSA ŠEMPETER

3:0 (16, 19, 18)



CALCIT VOLLEY - FORMULA FORMIS

3:2 (-26, -16, 10, 21, 13)

C. R.