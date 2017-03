Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Movistar na čelu z Alejandrom Valverdejem je bil najboljši v drugi etapi. Foto: EPA Sorodne novice Bouhanni za las prekratek, etapo dobil Cimolai Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rojasu zaradi porivanja odvzeli majico vodilnega, Bahrain-Merida 17.

Tretja etapa bo zelo razgibana

21. marec 2017 ob 18:39,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 21:02

Banyoles - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Movistar je zmagal na ekipnem kronometru druge etape kolesarske Dirke po Kataloniji. Ekipa Bahrain-Merida z Janijem Brajkovičem in Domnom Novakom je bila 17.

Španci so na 41,3 kilometra dolgi etapi v okolici Banyolesa za dve sekundi prehiteli BMC, tretji pa je bil Sky s 46 sekundami zaostanka.

Majico vodilnega bo v zelo razgibani tretji etapi med Matarojem in La Molino v Pirenejih nosil Španec Alejandro Valverde, potem ko so njegovega moštvenega kolega Joseja Rojasa, ki je sprva oblekel majico, kaznovali s tremi minutami kazni, ker je na vzponu med vožnjo na čas pomagal drugim kolesarjem svoje ekipe s porivanjem.

Nad tem so se pritoževali pri drugouvrščenem BMC-ju in četrtouvrščenem Trek-Segafredu, potem ko so to opazili na televizijskem posnetku. Kaznovana sta bila tudi Nelson Oliveira in Andrei Amador, ki sta dobila pomoč. Prvi z enominutno kaznijo, drugi pa z dveminutno kaznijo.

Brajkovič in Novak sta skupaj z moštvenimi kolegi za zmagovalci zaostala tri minute in 26 sekund.

Ekipni kronometer, Pla de l'Estany-Banyoles, 41,3 km: 1. MOVISTAR 48:55 2. BMC RACING +0:02 3. SKY 0:46 4. TREK-SEGAFREDO 1:15 5. ORICA-SCOTT 1:19 6. FDJ 1:44 17. BAHRAIN-MERIDA 3:26 (Brajkovič, Novak)

Skupni vrstni red po 2. etapi:

1. A. VALVERDE ŠPA 5:17:16 2. R. FERNANDEZ ŠPA 3. I. ERVITI ŠPA vsi 4. M. SOLER ŠPA isti 5. J. CASTROVIEJO ŠPA čas ... 108. J. BRAJKOVIČ SLO +3:26 110. D. NOVAK SLO isti čas

M. R.