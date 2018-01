Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Matej Rojc je sedem let nosil dres Krke, zdaj pa ji je z zadnjim metom prizadejal poraz. Foto: Gašper Papež/Helios Suns Dodaj v

Rojc ob sireni odločil 50-minutni košarkarski maraton v Domžalah

Mahkovic prvi strelec tekme s 26 točkami

14. januar 2018 ob 10:43

Domžale - MMC RTV SLO

V 13. krogu košarkarskega prvenstva je bilo najbolj dramatično v Domžalah, kjer sta se Helios in Krka razšla šele po dveh podaljških. Junak domače zmage s 104:102 je bil Matej Rojc.

Praktično ves čas je bil dvoboj zelo izenačen. Najvišjo prednost so si Domžalčani priigrali ob polčasu, ko so povedli za 10. V končnici rednega dela je Helios povedel s 86:82 in 88:85, a Novomeščani niso popustili in slovenski reprezentant Žiga Dimec je z dvema prostima metoma izenačil na 89:89 in izsilil podaljšek.

Krka je prvi dodatek izvrstno začela in povedla za pet (96:91). Rešitelj Heliosa je bil Blaž Mahkovic. Prvi strelec državnega prvenstva je najprej približal na -3, dve sekundi pred koncem je izsilil osebno napako ob metu izza črte, zatem pa je zadel vse tri proste mete in poskrbel za nov petminutni dodatek.

Ko so do konca drugega podaljška ostale še tri sekunde, je Dimec stopil na črto prostih metov in bil enkrat uspešen. S tem je izenačil izid na 102. V preostalem času je do meta prišel Rojc, ki je ob sireni zadel za zmago. 24-letni Primorec je v Domžale prišel pred letošnjo sezono, potem ko je sedem let igral za Krko.

Mahkovic je bil s 26 točkami prvi strelec tekme. Pri Heliosu sta jih po 23 dodala Jure Pelko in Jure Besedič, pri Krki pa sta bila s po 22 najboljša Maj Kovačevič in Dimec.

13. krog:

ILIRIJA - ŠENTJUR

84:94 (19:23, 16:13, 22:17, 18:22) - po podaljšku

Šiško 17, Nikolić in Vončina po 13;

Rizman 19, Pešić 17, Allen 16.

HELIOS SUNS - KRKA

104:102 (21:22, 24:17, 18:23, 26:27) - po dveh podaljških

500; Mahkovic 26, Besedič in Pelko po 23; Kovačević in Dimec po 22.

ROGAŠKA - HOPSI POLZELA

71:68 (29:15, 13:21, 15:12, 14:20)

Davis 31, Nikolić 12; Bukovič 20.

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - SIXT PRIMORSKA

77:81 (12:25, 23:20, 20:13, 22:23)

Rizvić 25; Glas in Čakarun po 15.



Ponedeljek ob 19.00:

PETROL OLIMPIJA - ZLATOROG

Lestvica SIXT PRIMORSKA 13 10 3 23 ROGAŠKA 13 8 5 21 HELIOS SUNS 13 7 6 20 KRKA 13 7 6 20 ŠENČUR 13 7 6 20 PETROL OLIMPIJA 12 7 5 19 ILIRIJA 13 6 7 19 HOPSI POLZELA 13 5 8 18 ŠENTJUR 13 4 9 17 ZLATOROG 12 3 9 15

