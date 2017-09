Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Rok Tičar bo na olimpijskih igrah v Pjongčangu prvi center slovenske reprezentance. Foto: EPA Dodaj v

Rok Tičar z Muršakom in Jegličem v Torpedu

Odlični napadalec ostaja v Ligi KHL

28. september 2017 ob 11:06,

zadnji poseg: 28. september 2017 ob 18:52

Moskva - MMC RTV SLO

Rok Tičar je sporazumno prekinil pogodbo z ruskim Avtomobilistom iz Jekaterinburga, a ostaja v Ligi KHL, saj se je preselil k Torpedu.

28-letni Tičar se je Avtomobilistu pridružil pred lansko sezono. Predtem je branil barve Slovana iz Bratislave. V tej sezoni je gral na osmih tekmah in prispeval štiri podaje, lani pa je na 55 tekmah dosegel 15 golov in 8 podaj. Trener Avtomobilista je sicer nekdanji slovenski selektor Vladimir Krikunov. Ekipa iz Jekaterinburga je na četrtem mestu vzhodne konference Lige KHL. Na 14 tekmah je zbral 26 točk in za vodilnim AK Barsom zaostaja za pet točk.

Napadalec slovenske hokejske reprezentance ni dolgo iskal novega kluba. Pridružil se bo Torpedu iz Nižnega Novgoroda, kar pomeni, da ostaja v Ligi KHL, le da se je z vzhoda preselil na zahod. Torpedo, pri katerem igrata tudi Jan Muršak in Žiga Jeglič, je v zahodni konferenci trenutno na 7. mestu, zbral je 24 točk.

R. K., T. O.