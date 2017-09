Rokomet: Celje PL - Veszprem (37' 21:21)

V Zlatorogu več kot 4.000 gledalcev

16. september 2017 ob 16:06,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 18:33

Celje - MMC RTV SLO

Odštevanja je konec. Rokometaši Celja Pivovarne Laško odpirajo novo sezono Lige prvakov s tekmo proti Veszpremu, ki se bo v Zlatorogu začela ob 17.30.

Madžarski in evropski velikan Veszprem v Zlatorog prihaja kot favorit, tudi s slovensko "falango" Draganom Gajićem, Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom.

Seveda se zasedba Branka Tamšeta ne predaja, saj lahko več pridobi kot izgubi. Slovenskim prvakom bo pomagal tudi poln Zlatorog, v katerem se bo zbralo več kot 4.000 navijačev. Vsaj tisoč bo Madžarov.

Pivovarji se niso ustrašili Veszprema

Celjani, ki so začeli v postavi Urban Lesjak, Gal Marguč, Žiga Mlakar, Jaka Malus, Kristjan Bećiri, Borut Mačkovšek in Tilen Kodrin, so se pogumno zoperstavili favoriziranim gostom. Po zadetkih Mlakarja in Malusa so v 5. minuti povedli z 2:1. Pivovarji so tudi nadaljevali odlično. Čvrsto v obrambi in dokaj razigrano v napadu. V 9. minuti so tako po sedemmetrovki Igorja Anića prvič vodili s +2 (5:3), malo kasneje je Malus od daleč zabil za 7:5, Marguč pa v protinapadu za 9:6.

Celjani na odmor s +2

Še posebej razpoložen je bil desni zunanji Mlakar, ki je v 16. minuti s svojim četrtim golom iz prav toliko poskusov zabil za 11:8. Čeprav se je Veszprem približal na 12:11, sta Mlakar in Luka Mitrović v 23. minuti poskrbela za +3 (14:11). Trener gostov Ljubomir Vranješ je vzel minuto odmora, ki je pomagala, saj je Veszprem ekspresno izenačil na 14:14. Pet minut pred odmorom je moral trener Branko Tamše vzeti svojo minuto odmora. Veszprem, ki je stisnil v obrambi, je po novem zapravljenem celjskem napadu prišel do vodstva (15:14), za katerega je s svojim petim golom iz prav toliko poskusov poskrbel Gašper Marguč. A končnica je spet pripadla pivovarjem. Ti so z goloma Davida Razgorja in Jana Jurečiča v zadnji minuti ušli na +2 (18:16). Prvo ime prvega polčasa Mlakar s šestimi goli.

Veszprem je na začetku drugega polčasa hitro izničil celjsko vodstvo. Madžarski prvak je v obrambi zaigral izjemno agresivno, tako da so imeli Celjani v napadu precej težav.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 1. krog



Danes ob 17.30:

CELJE PL - VESZPREM

-:- (18:16)



FLENSBURG - AALBORG



MEŠKOV BREST - KIELCE 28:24 (15:11)



Nedelja:

KIEL - PSG

SKUPINA C, 1. krog



Nedelja ob 17.00:

GORENJE VELENJE - ADEMAR LEON

SKJERN - DINAMO BUKAREŠTA

KADETTEN - ELVERUM 36:30

SKUPINA A, 1. krog



KRISTIANSTAD - ZAGREB 28:28 (14:16)



Nedelja:

WISLA - VARDAR

NANTES - PICK SZEGED

RHEIN NECKAR LÖWEN - BARCELONA





SKUPINA D, 1. krog



MOTOR ZAPOROŽJE - ČEHOVSKI MEDVEDI

36:23

Sobota:

MONTPELLIER - METALURG

Nedelja:

BEŠIKTAŠ - SPORTING

A. V.