Hrabra igra in poraz Slovencev v Toulousu

V nedeljo še obračun v Montpellierju

6. januar 2017 ob 19:32,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 21:02

Toulouse - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so v Toulousu z 29:27 izgubili pripravljalno tekmo s Francijo. Slovenci so proti gostiteljem prvenstva in svetovnim prvakom pustili zelo dober vtis.

Varovanci Veselina Vujovića so se predstavili s pogumno igro. Vseskozi so držali korak z galskimi petelini.

Polčas se je končal s 13:13, nato pa so Slovenci v 51. minuti z golom Marka Bezjaka povedli s 24:22. Bezjak je poskrbel tudi za vodstvo s 26:25 v 54. minuti.

V končnici so Francozi - tudi ob pomoči naklonjenih sodnikov, ki sta jim bržkone piskala kakšno sedemmetrovko preveč, prišli do zmage. V slovenskih vratih se je izkazal debitant Urh Kastelic.

Ekipi se bosta znova pomerili v nedeljo ob 17.00 v Montpellierju.

PRIPRAVLJALNE TEKME



FRANCIJA - SLOVENIJA 29:27 (13:13)



Nedelja ob 17.00 (Montpellier):

FRANCIJA - SLOVENIJA



Odigrano prejšnji teden:

SLOVENIJA - SAVDSKA ARABIJA

31:18 (13:9)

A. V.