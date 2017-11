Bukarešta tudi na Kodeljevem strla Krim

V zadnjem krogu na Danskem

11. november 2017 ob 15:32,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima Mercatorja so morale v 5. krogu Lige prvakinj priznati premoč Bukarešti, ki je na Kodeljevem zmagala s 33:30.

Krimovke so slabo začele tekmo, saj so gostje povedle s 3:0. Tudi v nadaljevanju je bila favorizirana Bukarešta boljša, vseskozi je imela zadetek ali dva prednosti. Polčas se je končal s 16:17.

Krimovke so na začetku drugega dela povedle z 18:17, nato pa nekaj časa držale korak z gostjami. Tjaša Stanko je v 38. minuti izenačila na 21:21, a so nato Romunke naredile delni izid 4:0 za vodstvo s 25:21 v 45. minuti. Malo kasneje je prednost narasla celo na šest golov. Pri Romunkah sta bili neustavljivi Cristina Neagu in Amanda Kurtović, tako da je že precej pred koncem postalo jasno, da bo Bukarešta na Kodeljevem osvojila obe točki.

Krim bo v zadnjem krogu, 19. novembra, gostoval na Danskem.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ



5. KROG, skupina A



KRIM MERCATOR - CSM BUKAREŠTA

30:33 (16:17)

Benko 7, Stanko 6; Neagu 9, Curea 6.



VISTAL GDYNIA - NYKÖBING FALSTER

28:36 (10:15)

Vrstni red: Bukarešta 8, Krim in Nyköbing 6, Gdynia brez točk.

A. V.